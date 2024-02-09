Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила - 09.02.2024 Украина.ру
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Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила - 09.02.2024 Украина.ру
Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила
Нынешний конфликт на Украине спровоцирован госпереворотом в 2014 году, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-09T04:08
2024-02-09T04:55
новости
украина
владимир путин
майдан
спецоперация
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"Тогда приехали представители трёх европейских стран: Германии, Польши и Франции – и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили это, никто не вспоминает", - рассказал Путин.США потратили на переворот на Украине около пяти миллиардов долларов, действия ЦРУ довели до угроз Крыму, жертв, "антитеррористической операции" в Донбассе.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
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новости, украина, владимир путин, майдан, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Путин, Майдан, Спецоперация

Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила

04:08 09.02.2024 (обновлено: 04:55 09.02.2024)
 
Такер Карлсон и Владимир Путин
Такер Карлсон и Владимир Путин
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Нынешний конфликт на Украине спровоцирован госпереворотом в 2014 году, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
"Тогда приехали представители трёх европейских стран: Германии, Польши и Франции – и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили это, никто не вспоминает", - рассказал Путин.
США потратили на переворот на Украине около пяти миллиардов долларов, действия ЦРУ довели до угроз Крыму, жертв, "антитеррористической операции" в Донбассе.
"Всё то же самое можно было сделать, только легальным путём, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило", - резюмировал глава государства.
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.
Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
03:40
Путин объяснил, почему ассоциация Украины с Евросоюзом была бы проблемой для РоссииЕсли бы четвертый президент Украины Виктор Янукович подписал ассоциацию с Евросоюзом, это нарушило бы торговые связи между Россией и Украиной. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.
Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".
 
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