https://ukraina.ru/20240209/1053184144.html

Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила

Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила - 09.02.2024 Украина.ру

Путин: Франция, Германия и Польша поддержали Майдан, если бы ни жертвы, Россия бы пальцем не пошевелила

Нынешний конфликт на Украине спровоцирован госпереворотом в 2014 году, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-09T04:08

2024-02-09T04:08

2024-02-09T04:55

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"Тогда приехали представители трёх европейских стран: Германии, Польши и Франции – и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича и оппозицией. Подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили это, никто не вспоминает", - рассказал Путин.США потратили на переворот на Украине около пяти миллиардов долларов, действия ЦРУ довели до угроз Крыму, жертв, "антитеррористической операции" в Донбассе.Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон на днях приехал в Москву. Накануне, 7 февраля, он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что интервью было согласовано и подчеркнул, что Администрация главы государства дала согласие потому, что позиция Карлсона отличается от однобокого освещения фактов другими западными журналистами.Интервью было опубликовано на ресурсах Карлсона 9 февраля.Независимый американский журналист Алекс Джонс сообщил, что Карлсон поделился с ним деталями интервью, которое, по его словам, "может изменить все и остановить Третью мировую войну".

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новости, украина, владимир путин, майдан, спецоперация