Нас долго обманывали: Путин рассказал о прежних стремлениях РФ к союзу с США - 09.02.2024 Украина.ру
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Нас долго обманывали: Путин рассказал о прежних стремлениях РФ к союзу с США
Нас долго обманывали: Путин рассказал о прежних стремлениях РФ к союзу с США - 09.02.2024 Украина.ру
Нас долго обманывали: Путин рассказал о прежних стремлениях РФ к союзу с США
Соединённые Штаты Америки долго обманывали Россию, хотя руководство делало всё, чтобы наладить полноценный диалог. Об этом в ходе двухчасового интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент РФ Владимир Путин
2024-02-09T03:11
2024-02-09T03:11
новости
владимир путин
сша
россия
зарубежье
карлсон
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Российский лидер напомнил, что после 1991 года, РФ "ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", однако этого не произошло. "Вы же нас обманули (...) обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться", – добавил президент. Вместе с тем, Путин призвал сегодня "не мыслить категориями: кто кого боится". Ранее политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью "Украина.ру" заявлял, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным станет важным элементом "выздоровления информационного аватара на Западе", а сам экс-ведущий Fox News "сделал ставку на правду" за что и заслужил признание многомиллионной аудитории. 3:05
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новости, владимир путин, сша, россия, зарубежье, карлсон
Новости, Владимир Путин, США, Россия, Зарубежье, Карлсон

Нас долго обманывали: Путин рассказал о прежних стремлениях РФ к союзу с США

03:11 09.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Соединённые Штаты Америки долго обманывали Россию, хотя руководство делало всё, чтобы наладить полноценный диалог. Об этом в ходе двухчасового интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил президент РФ Владимир Путин
Российский лидер напомнил, что после 1991 года, РФ "ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", однако этого не произошло.
"Вы же нас обманули (...) обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться", – добавил президент.
Вместе с тем, Путин призвал сегодня "не мыслить категориями: кто кого боится". Ранее политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью "Украина.ру" заявлял, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным станет важным элементом "выздоровления информационного аватара на Западе", а сам экс-ведущий Fox News "сделал ставку на правду" за что и заслужил признание многомиллионной аудитории. 3:05
 
НовостиВладимир ПутинСШАРоссияЗарубежьеКарлсон
 
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