https://ukraina.ru/20240208/1053179464.html

В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского

В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского - 08.02.2024 Украина.ру

В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Их сформулировал советник главы Офиса Михаил Подоляк

2024-02-08T20:47

2024-02-08T20:47

2024-02-08T21:47

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Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Он заявил, что новому главкому ВСУ предстоит решать следующие задачи:- необходимость пересмотреть тактику, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году"; - необходимость не допустить стагнации на линии фронта; - найти новые решения, "позволяющие удержать и развивать инициативу"; - запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами.Он добавил что сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Зеленский сказал, провел десятки разговоров с командирами разного уровня, они рассматриваются на руководящие должности в армии и теперь будут служить под руководством "наиболее опытного украинского командующего".Увольнение Залужного также подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил Залужного, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией."Война меняется и требует перемен. 2024 год принесет новые перемены, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины", - написал Умеров.

https://ukraina.ru/20240208/1053173646.html

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новости, валерий залужный, александр сырский, всу, главкомы, украина, власти украины, владимир зеленский, михаил подоляк