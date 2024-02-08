https://ukraina.ru/20240208/1053179464.html
В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского
В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского - 08.02.2024 Украина.ру
В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Их сформулировал советник главы Офиса Михаил Подоляк
2024-02-08T20:47
2024-02-08T20:47
2024-02-08T21:47
новости
валерий залужный
александр сырский
всу
главкомы
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власти украины
владимир зеленский
михаил подоляк
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Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Он заявил, что новому главкому ВСУ предстоит решать следующие задачи:- необходимость пересмотреть тактику, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году"; - необходимость не допустить стагнации на линии фронта; - найти новые решения, "позволяющие удержать и развивать инициативу"; - запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами.Он добавил что сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Зеленский сказал, провел десятки разговоров с командирами разного уровня, они рассматриваются на руководящие должности в армии и теперь будут служить под руководством "наиболее опытного украинского командующего".Увольнение Залужного также подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил Залужного, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией."Война меняется и требует перемен. 2024 год принесет новые перемены, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины", - написал Умеров.
https://ukraina.ru/20240208/1053173646.html
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новости, валерий залужный, александр сырский, всу, главкомы, украина, власти украины, владимир зеленский, михаил подоляк
Новости, Валерий Залужный, Александр Сырский, ВСУ, главкомы, Украина, власти Украины, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В Офисе Зеленского назвали четыре причины, по которым сменили главкома ВСУ с Залужного на Сырского
20:47 08.02.2024 (обновлено: 21:47 08.02.2024)
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ с Залужного на Сырского. Их сформулировал советник главы Офиса Михаил Подоляк
Советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк назвали четыре причины, по которым произошла смена главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Он заявил, что новому главкому ВСУ предстоит решать следующие задачи:
- необходимость пересмотреть тактику, которая "не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году";
- необходимость не допустить стагнации на линии фронта;
- найти новые решения, "позволяющие удержать и развивать инициативу";
- запустить реформы управленческих принципов в украинской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-обращение, в котором поблагодарил Залужного за службу и заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ генерала Сырского — ранее командующего Сухопутными силами.
"Откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Срочных изменений. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие", - сказал Зеленский.
Он добавил что сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда.
Зеленский сказал, провел десятки разговоров с командирами разного уровня, они рассматриваются на руководящие должности в армии и теперь будут служить под руководством "наиболее опытного украинского командующего".
"Я назначил генерал-полковника Сырского Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - добавил президент Украины.
Увольнение Залужного также подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. На своей странице в соцсети он поблагодарил Залужного, отметив, что ему выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ в ходе военного конфликта Украины с Россией.
"Война меняется и требует перемен. 2024 год принесет новые перемены, к которым мы должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины", - написал Умеров.