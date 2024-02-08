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Украина и Польша готовят новый договор о добрососедстве

Украина и Польша готовят новый договор о добрососедстве - 08.02.2024 Украина.ру

Украина и Польша готовят новый договор о добрососедстве

Продолжается подготовка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Варшаву. Об этом сообщает информагентсво Interfax-Украина

2024-02-08T17:50

2024-02-08T17:50

2024-02-08T17:50

новости

украина

договор

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В Варшаве должно состояться совместное заседание польского и украинского правительств, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.Перед визитом премьер-министра Украины состоится заседание комиссии по экономическому сотрудничеству, рассказал посол.Соглашение о добрососедстве, заключенное между Украиной и Польшей в 1992 году, требует обновлений, считает Зварыч. "Это очень серьёзная работа" , - добавил он, подчеркнув, что речь идёт "практически о заключении нового, базового соглашения о сотрудничестве между Украиной и Польшей"."Мы скоро увидим проект и продолжим проработку этого вопроса", - рассказал Василий Зварыч.22 января премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев пригласил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Варшаву для возобновления межправительственных консультаций

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новости, украина, договор