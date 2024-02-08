Украина и Польша готовят новый договор о добрососедстве
© AP / Michal Dyjuk
© AP / Michal Dyjuk
Продолжается подготовка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Варшаву. Об этом сообщает информагентсво Interfax-Украина
В Варшаве должно состояться совместное заседание польского и украинского правительств, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.
Перед визитом премьер-министра Украины состоится заседание комиссии по экономическому сотрудничеству, рассказал посол.
Соглашение о добрососедстве, заключенное между Украиной и Польшей в 1992 году, требует обновлений, считает Зварыч. "Это очень серьёзная работа" , - добавил он, подчеркнув, что речь идёт "практически о заключении нового, базового соглашения о сотрудничестве между Украиной и Польшей".
"Мы скоро увидим проект и продолжим проработку этого вопроса", - рассказал Василий Зварыч.
22 января премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев пригласил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Варшаву для возобновления межправительственных консультаций