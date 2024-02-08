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Шуфрича обвинили в финансировании Росгвардии в Крыму

Шуфрича обвинили в финансировании Росгвардии в Крыму - 08.02.2024 Украина.ру

Шуфрича обвинили в финансировании Росгвардии в Крыму

Украинского депутата Нестора Шуфрича обвиняет в финансировании Росгвардии в Крыму, пишет "РБК-Украина"

2024-02-08T16:58

2024-02-08T16:58

2024-02-08T16:58

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В посёлке Симеиз на берегу Черного моря расположен недостроенный профилакторий общей площадью 4,5 тысяч квадратных метров. Недвижимость приобрела кампания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича, пишет издание.По данным следствия, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости в Крыму.Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила Росгвардии за эти услуги более полумиллиона рублей. Ежемесячно Росгвардия якобы получала сотни тысяч рублей, пишет издание.А так как компания Шуфрича платила налоги и сборы, депутата обвинили в финансировании бюджета РФ.Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) сообщили Шуфричу и его юристу о подозрении в финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.В сентябре СБУ провела обыски в доме Шуфрича. Украинский депутат подозревался в государственной измене.По данным следствия, Шуфрич якобы сотрудничал с ФСБ РФ и бывшим депутатом Владимиром Сивковичем, пишет "Украинская правда".По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича будто бы выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения якобы российский пропаганды и продвижения антиукраинской политики, пишут источники.Примечательно, что в парламент Украины Шуфрич был избран от запрещённой ныне на Украине политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".После начала спецоперации его уже задерживали и избивали бойцы украинской теробороны. После того, как Шуфрич начал появляться в парламенте ряд украинских политологов и политтехнологов, в том числе и работающих на Офис президента Украины, стали требовать его ареста.

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новости, украина, россия, крым, росгвардия, нестор шуфрич, гбр, сбу