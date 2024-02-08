ТОП-5 украинских БПЛА: от турецких "Знаменосцев" до китайских "Мавиков" - 08.02.2024 Украина.ру
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ТОП-5 украинских БПЛА: от турецких "Знаменосцев" до китайских "Мавиков"
ТОП-5 украинских БПЛА: от турецких "Знаменосцев" до китайских "Мавиков" - 08.02.2024 Украина.ру
ТОП-5 украинских БПЛА: от турецких "Знаменосцев" до китайских "Мавиков"
Донецкий волонтер, ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие украинские беспилотники, по мнению российских бойцов, представляют опасность для них. Напомним, что совсем недавно Владимир Зеленский своим указом создал из БПЛА — отдельный род войск в ВСУ. У России пока такого нет
2024-02-08T17:24
2024-02-08T18:21
бпла
bayraktar tb2 (байрактар)
эксклюзив
дроны
сво
спецоперация
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1) «Байрактар ТБ2» — беспилотник турецкого производства (в переводе на русский — «Знаменосец»)Матюшин: «Сверхпопулярность, намоленность и вера в его невероятную мощь, которая способна быстро разгромить врага и кардинально поменять ситуацию на фронте в свою пользу, на Украине распространилась еще до СВО. И для того, чтобы так считать, имелось серьезное основание: во Второй Карабахской войне наличие "Байрактаров" помогло азербайджанской армии, в том числе и по этой причине, разгромить армяно-карабахскую армию.И действительно это серьезный БПЛА. В длину он 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Летает на глубину до 150 км. До суток может находиться в воздухе. Есть двигатель внутреннего сгорания. Оснащен воздушными винтами толкающего типа. Работает на горючем топливе. Может на подвесках нести четыре высокоточные авиабомбы или две управляемых противотанковых ракеты с лазерным наведением. Цели поражаются с высоты 7 км. Автоматическая система взлета и посадки.У него автономная система навигации, поэтому "Байрактары" не зависят от GPS. Из-за этого с помощью РЭБ их подавить довольно сложно.Российские наблюдатели во время Второй Карабахской быстро донесли военному руководству страны всю опасность наличия "Байрактаров" у Украины. Поэтому сразу после начала СВО по местам нахождения этих турецких беспилотников были нанесены ракетные удары. Они были почти все уничтожены. Также российская армия в борьбе с ними применяла новейшие системы РЭБ и новейшие комплексы ЗРК, чего себе не могла позволить армянская армия.Но даже они со своими старенькими зушками смогли сбить шесть "Байрактаров", так что нам и сам бог велел это делать.Что касается завода по производству "Байрактаров" под Киевом, которые сейчас строят турки, то наши, не сомневаюсь, его разнесут ракетами».2) FPV-дроны (First Person View, с англ. «вид от первого лица»)Матюшин: «Мы за этот год привыкли к тому, что FPV- дроны — это дроны-камикадзе. Но это не совсем так. Эти дроны делятся на два типа: один действительно относится к типу дронов-камикадзе. Их придумали украинцы, потом это ноу-хау стали использовать мы. Второй тип — дроны разведчики. Они очень маневренные.Это квадрокоптер, который управляется с помощью пульта и видеоочков. Он в отличие от обычных "Мавиков" может почти мгновенно развивать скорость до 100 км/ч. Причем "Мавики" управляются с помощью пульта, но без очков. Пульт "цепляют" к обычному смартфону, с помощью которого ведется наблюдение. Все выводится на экран смартфона.Благодаря FPV-дронам и у нас, и у украинцев появились асы БПЛА, которые могут сделать так, что он залетит в окно или в люк танка.Самые популярные дроны, как у нас, так и у украинцев — китайские DGI. Они доступны по цене: от 240 тыс. до 300 тыс. рублей. Но могут стоить и 1,5 млн рублей, что уже очень дорого».3) Тяжелые дроны «Баба-Яга»Матюшин: «Это украинская разработка. Эти дроны первоначально были предназначены для сельского хозяйства: они распыляли яды от насекомых и удобрения над полями с разными агрокультурами. Теперь их применяют против нас на фронте.Это коптер на восьми винтах. В центре сердцевина, от которой отходят восемь лучей с винтами.В длину и ширину этот дрон 95 см, в высоту —75 см (сердечник и ножки, с которых он взлетает, и на которые садится). Работает на электрических аккумуляторах. Время в полете до получаса.Он может поднимать полезного груза до 40–50 кг, но при этом он с таким грузом может подняться на высоту всего лишь 30 метров и лететь со скоростью 40 км/ч. Из-за работающих пропеллеров он очень шумный. При приближении к нашим позициям его очень легко услышать и заметить. При этом сбить, не применяя РЭБ. Сбивают советскими зушками, причем еще 50–60-х годов. РЭБ применять тяжело, так как на "Бабе-Яге" стоят Старлинки.Может нести 120-мм мины. Площадь поражения до 60 кв. м. Поражает бронированную технику, блиндажи, живую силы противника. Также может нести и 82-мм мины, площадь поражения которых 30 кв.м».4) Управляемые БПЛА «Валькирии» Матюшин: «Это украинская разработка. Их еще называют "крылья". Их так называют из-за внешнего вида: это два соединенных крыла. Их размах — 1,6 м. Электродвигатель. В воздухе находится 2 часа. Радиус действия до 34 км. Скорость — до 100 км/ч. Максимальная высота полета — 2 км. Стоимость 400 тысяч гривен или 800 тыс. рублей.Этот беспилотник используют в разведке, причем в любое время суток. Если температура +40 градусов, или -20 градусов, то он прекращает свою работу из-за сильного перегрева или охлаждения".5)Обычные китайские Mavic DGI и самопальные FPV-дроныМатюшин: «Мавики можно купить в переводе с гривен от 240 тыс. до 1,5 млн рублей на на китайских маркетплейсах. Что касается самопальных дронов-камикадзе, то бойцы того или иного подразделения сбрасываются или просят волонтеров привезти им 3D-принтеры, на которых и печатают дроны. Правда, надо сначала потратиться, чтобы купить пульт и видеоочки, но все остальное дешево — до 15 тысяч гривен».
https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html
https://ukraina.ru/20240203/1053055600.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бпла, bayraktar tb2 (байрактар), эксклюзив, дроны, сво, спецоперация
БПЛА, Bayraktar TB2 (Байрактар), Эксклюзив, дроны, СВО, Спецоперация

ТОП-5 украинских БПЛА: от турецких "Знаменосцев" до китайских "Мавиков"

17:24 08.02.2024 (обновлено: 18:21 08.02.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер, ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие украинские беспилотники, по мнению российских бойцов, представляют опасность для них. Напомним, что совсем недавно Владимир Зеленский своим указом создал из БПЛА — отдельный род войск в ВСУ. У России пока такого нет
1) «Байрактар ТБ2» — беспилотник турецкого производства (в переводе на русский — «Знаменосец»)
Матюшин: «Сверхпопулярность, намоленность и вера в его невероятную мощь, которая способна быстро разгромить врага и кардинально поменять ситуацию на фронте в свою пользу, на Украине распространилась еще до СВО. И для того, чтобы так считать, имелось серьезное основание: во Второй Карабахской войне наличие "Байрактаров" помогло азербайджанской армии, в том числе и по этой причине, разгромить армяно-карабахскую армию.
И действительно это серьезный БПЛА. В длину он 6,5 м, размах крыльев — 12 м. Летает на глубину до 150 км. До суток может находиться в воздухе. Есть двигатель внутреннего сгорания. Оснащен воздушными винтами толкающего типа. Работает на горючем топливе. Может на подвесках нести четыре высокоточные авиабомбы или две управляемых противотанковых ракеты с лазерным наведением. Цели поражаются с высоты 7 км. Автоматическая система взлета и посадки.
© СНБО байрактар Bayraktar TB2
 байрактар Bayraktar TB2
© СНБО
У него автономная система навигации, поэтому "Байрактары" не зависят от GPS. Из-за этого с помощью РЭБ их подавить довольно сложно.
Российские наблюдатели во время Второй Карабахской быстро донесли военному руководству страны всю опасность наличия "Байрактаров" у Украины. Поэтому сразу после начала СВО по местам нахождения этих турецких беспилотников были нанесены ракетные удары. Они были почти все уничтожены. Также российская армия в борьбе с ними применяла новейшие системы РЭБ и новейшие комплексы ЗРК, чего себе не могла позволить армянская армия.
Но даже они со своими старенькими зушками смогли сбить шесть "Байрактаров", так что нам и сам бог велел это делать.
Что касается завода по производству "Байрактаров" под Киевом, которые сейчас строят турки, то наши, не сомневаюсь, его разнесут ракетами».
Александр Чаленко
26 января 2023, 04:34
Александр Чаленко. Кто онЖурналист, политический эмигрант, лауреат премии им. Олеся Бузины
2) FPV-дроны (First Person View, с англ. «вид от первого лица»)
Матюшин: «Мы за этот год привыкли к тому, что FPV- дроны — это дроны-камикадзе. Но это не совсем так. Эти дроны делятся на два типа: один действительно относится к типу дронов-камикадзе. Их придумали украинцы, потом это ноу-хау стали использовать мы. Второй тип — дроны разведчики. Они очень маневренные.
Это квадрокоптер, который управляется с помощью пульта и видеоочков. Он в отличие от обычных "Мавиков" может почти мгновенно развивать скорость до 100 км/ч. Причем "Мавики" управляются с помощью пульта, но без очков. Пульт "цепляют" к обычному смартфону, с помощью которого ведется наблюдение. Все выводится на экран смартфона.
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Благодаря FPV-дронам и у нас, и у украинцев появились асы БПЛА, которые могут сделать так, что он залетит в окно или в люк танка.
Самые популярные дроны, как у нас, так и у украинцев — китайские DGI. Они доступны по цене: от 240 тыс. до 300 тыс. рублей. Но могут стоить и 1,5 млн рублей, что уже очень дорого».
Отправка из Волгограда спецснаряжения для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
3 февраля, 07:00
ТОП-5 нужных для фронта вещей, которые везут бойцам волонтеры. Прежде всего, беспилотникиДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о том, что бойцы просят привезти на передовую
3) Тяжелые дроны «Баба-Яга»
Матюшин: «Это украинская разработка. Эти дроны первоначально были предназначены для сельского хозяйства: они распыляли яды от насекомых и удобрения над полями с разными агрокультурами. Теперь их применяют против нас на фронте.
Это коптер на восьми винтах. В центре сердцевина, от которой отходят восемь лучей с винтами.
В длину и ширину этот дрон 95 см, в высоту —75 см (сердечник и ножки, с которых он взлетает, и на которые садится). Работает на электрических аккумуляторах. Время в полете до получаса.
© fakty.com.ua
© fakty.com.ua
Он может поднимать полезного груза до 40–50 кг, но при этом он с таким грузом может подняться на высоту всего лишь 30 метров и лететь со скоростью 40 км/ч. Из-за работающих пропеллеров он очень шумный. При приближении к нашим позициям его очень легко услышать и заметить. При этом сбить, не применяя РЭБ. Сбивают советскими зушками, причем еще 50–60-х годов. РЭБ применять тяжело, так как на "Бабе-Яге" стоят Старлинки.
Может нести 120-мм мины. Площадь поражения до 60 кв. м. Поражает бронированную технику, блиндажи, живую силы противника. Также может нести и 82-мм мины, площадь поражения которых 30 кв.м».
Работа медицинского отряда в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 15:33
Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВОДонецкий волонтер, сам в прошлом участник боевых действий, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие ранения получают бойцы на фронте
4) Управляемые БПЛА «Валькирии»
Матюшин: «Это украинская разработка. Их еще называют "крылья". Их так называют из-за внешнего вида: это два соединенных крыла. Их размах — 1,6 м. Электродвигатель. В воздухе находится 2 часа. Радиус действия до 34 км. Скорость — до 100 км/ч. Максимальная высота полета — 2 км. Стоимость 400 тысяч гривен или 800 тыс. рублей.
© commons.wikimedia.org / 103rd Territorial Defense Brigade of Lviv Region
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© commons.wikimedia.org / 103rd Territorial Defense Brigade of Lviv Region
Этот беспилотник используют в разведке, причем в любое время суток. Если температура +40 градусов, или -20 градусов, то он прекращает свою работу из-за сильного перегрева или охлаждения".
5)Обычные китайские Mavic DGI и самопальные FPV-дроны
Матюшин: «Мавики можно купить в переводе с гривен от 240 тыс. до 1,5 млн рублей на на китайских маркетплейсах. Что касается самопальных дронов-камикадзе, то бойцы того или иного подразделения сбрасываются или просят волонтеров привезти им 3D-принтеры, на которых и печатают дроны. Правда, надо сначала потратиться, чтобы купить пульт и видеоочки, но все остальное дешево — до 15 тысяч гривен».
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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БПЛАBayraktar TB2 (Байрактар)ЭксклюзивдроныСВОСпецоперация
 
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