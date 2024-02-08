https://ukraina.ru/20240208/1053170985.html

Атакует муха-горбатка. Почему плохо дружить с Америкой

Атакует муха-горбатка. Почему плохо дружить с Америкой - 08.02.2024 Украина.ру

Атакует муха-горбатка. Почему плохо дружить с Америкой

Роспотребнадзор с 8 февраля ограничил ввоз бананов из южноамериканского государства Эквадор. Поскольку в одной из партий этой тропической ягоды обнаружили многоядную муху-горбатку

2024-02-08T16:38

2024-02-08T16:38

2024-02-08T16:38

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Несмотря на забавное название и очень мелкий размер, это насекомое представляет вполне осязаемую опасность для животных и даже для человека. Его личинки способны проникать глубоко под кожу, провоцируя возникновение язвочек, которые могут появиться даже в кишечнике.Впрочем, комментаторы связывают эти новости с неосмотрительными действиями Даниэля Нобоа – самого молодого президента в истории Эквадора, заступившего на свой пост в ноябре прошлого года, в возрасте тридцати пяти лет.Даниэль Нобоа представляет один из самых богатых кланов этой страны. Его семейный бизнес построен именно на экспорте эквадорских бананов. Это традиционно приносит местным латифундистам огромный доход, за счет эксплуатации крестьянского населения, среди которого преобладают индейцы.Отец действующего президента – Альваро Нобоа – целых пять раз выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но каждый раз проигрывал другим кандидатам. Потому что фигура бананового короля, традиционно ориентированного на связи с США, не имела в обществе большой популярности.Эквадорцы хорошо помнили времена господства американской Юнайтед Фрут Компани, которая оптом покупала латиноамериканских политиков и жестко подавляла протесты недовольных низкой зарплатой рабочих.Именно эта одиозная компания вдохновила писателя О.Генри на создание сатирической повести "Короли и капуста", где выведен стереотипный образ "банановой республики", полностью зависимой от воли Белого Дома.Младшему Нобоа удалось реализовать мечту своего отца и прийти к власти – потому что современный Эквадор находится в глубоком внутреннем кризисе.Во время правления предыдущего президента, еще одного миллионера – банкира Гильермо Лассо – республику захлестнула волна криминального насилия. И многие избиратели понадеялись, что молодой Даниэль, щедро раздававший на выборах популистские обещания, сумеет изменить их жизнь к лучшему.Однако новый президент Эквадора проводит в жизнь политику, которая заставляет вспомнить упомянутое произведение О.Генри.Даниэль родился в Майями, учился в Нью-Йорке, стажировался в Гарварде, а его семья тесно связана с деловыми западными кругами – что определило резкий крен его внешнеполитического курса, повернувшего страну в сторону Вашингтона.Еще до вступления в должность Нобоа-младший поехал за кредитами в США и Евросоюз. А вскоре после инаугурации он неожиданно заявил, что Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, которая находилась на вооружении местной армии – взамен поставок новых американских вооружений на сумму около 200 миллионов долларов.Согласно данным западных экспертов, в распоряжении эквадорских военных имеется 18 реактивных систем залпового огня "Град", 10 зенитных ракетных комплексов "Оса", 5 вертолетов МИ-8/171, а также неизвестное количество переносных зенитных ракетных комплексов "Игла"/"Стрела-2".Посол РФ в Кито Владимир Спринчан заявил, что Москва выступает против передачи этого оружия США и расценит такие действия Эквадора в качестве недружественного шага. Ведь совершенно очевидно, что Пентагон собирается направить вооружения российского производства в распоряжение Киева."Это противоречит заявлениям президента Даниэля Нобоа, что его страна занимает миротворческую позицию и стремится к достижению согласия между сторонами конфликта на Украине.Это противоречит международным принципам запрета поставок оружия в зоны конфликта. Если это решение действительно будет принято правительством Эквадора, то это будет серьезным ударом по нашим двусторонним отношениям", – отметил российский дипломат.Однако президент Эквадора заявил, что он якобы отдает американцам не ракеты и вертолеты, а никому не нужный металлолом, который будто бы не подпадает под действие международных конвенций."Поставка будет осуществлена. Они (россияне) ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно", – сообщил Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.Именно после этого в эквадорских бананах обнаружили опасную муху-горбатку. После чего стало ясно, что в результате сделки с американцами республика может полностью потерять российский рынок, что нанесет ее сельскому хозяйству ущерб на сумму 754 миллионов долларов.По данным Россельхознадзора, Москва оперативно заключила контракты на поставку бананов из Индии, которые уже направились в российские порты – чтобы полностью заместить экспорт из Эквадора.Более того, стало известно, что Россия дополнительно приостановит экспорт эквадорских гвоздик. Под запретом также могут оказаться эквадорские ананасы, а также другая сельскохозяйственная продукция.Российская Федерация в течение многих лет активно сотрудничала с эквадорскими аграриями, а теперь эти отношения могут быть заморожены – с тяжелыми последствиями для экономики Эквадора.Накануне выборов будущий президент сам рассказывал о том, что торговые отношения с Москвой чрезвычайно важны для его страны."Россия – наш третий по величине торговый партнер. Многие люди этого просто не понимают, и иногда поддаются идеологическим страстям. Третий торговый партнер! Дает пищу третьей части экспортеров бананов этой страны", – заявил тогда Даниэль Нобоа.Вашингтон оказывает на латиноамериканских политиков огромное давление, заставляя их отказаться от защиты собственных национальных интересов – в обмен на кабальные кредиты, которые придется выплачивать будущим поколениям.Однако, как можно видеть на примере Эквадора, попавшая в зависимость от США страна несет большие экономические потери.Не говоря уже о том, что она может получить на международной арене не самую лучшую репутацию "банановой республики", нарушающей договоренности по указанию Вашингтона.

https://ukraina.ru/20230616/1047296850.html

https://ukraina.ru/20231117/1051134231.html

https://ukraina.ru/20240112/1052649449.html

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Сергей Котвицкий

сша, эксклюзив, африка, россия, импорт