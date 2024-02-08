Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
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Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ - 08.02.2024 Украина.ру
Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
Власти Киева переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил. Об этом 8 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко
2024-02-08T15:48
2024-02-08T15:48
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"Сегодня на заседании Киевсовета в рамках дерусификации примем ряд переименований столичных улиц и проспектов", - заявил Кличко.Теперь часть улиц будет называться именами их павших героев, а часть будет связана с Вооруженными силами Украины. За название "проспект Воздушных сил Украины" выступили киевляне, руководство Генштаба и ГУР.Напомним, 26 января в Харькове на сессии горсовета было переименовано 65 улиц. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
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новости, украина, киев, переименование, улица
Новости, Украина, Киев, переименование, улица

Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ

15:48 08.02.2024
 
© t.me/VA_KyivБлокпосты в Киеве
Блокпосты в Киеве
© t.me/VA_Kyiv
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Власти Киева переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил. Об этом 8 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко
"Сегодня на заседании Киевсовета в рамках дерусификации примем ряд переименований столичных улиц и проспектов", - заявил Кличко.
Теперь часть улиц будет называться именами их павших героев, а часть будет связана с Вооруженными силами Украины. За название "проспект Воздушных сил Украины" выступили киевляне, руководство Генштаба и ГУР.
Напомним, 26 января в Харькове на сессии горсовета было переименовано 65 улиц. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
 
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