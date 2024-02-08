Воздухофлотский проспект в Киеве переименовали в честь ВСУ
© t.me/VA_KyivБлокпосты в Киеве
© t.me/VA_Kyiv
Власти Киева переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил. Об этом 8 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко
"Сегодня на заседании Киевсовета в рамках дерусификации примем ряд переименований столичных улиц и проспектов", - заявил Кличко.
Теперь часть улиц будет называться именами их павших героев, а часть будет связана с Вооруженными силами Украины. За название "проспект Воздушных сил Украины" выступили киевляне, руководство Генштаба и ГУР.
Напомним, 26 января в Харькове на сессии горсовета было переименовано 65 улиц. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.