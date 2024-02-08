https://ukraina.ru/20240208/1053170788.html

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков - 08.02.2024 Украина.ру

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков

В селе Новая Таволжанка в Белгородской области автобус с мирными жителями атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Об этом 8 февраля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

2024-02-08T15:55

2024-02-08T15:55

2024-02-08T15:55

новости

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы

всу

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046457168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bf5194e5e81db67c254e5822029e9e.jpg

"В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", - рассказал Гладков.Днем 30 декабря украинская армия обстреляла центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, ещё 109 мирных жителей пострадали.

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, всу, дроны