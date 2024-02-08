В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями - Гладков
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
В селе Новая Таволжанка в Белгородской области автобус с мирными жителями атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Об этом 8 февраля сообщил губернатор области Вячеслав Гладков
"В результате взрыва есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", - рассказал Гладков.
Днем 30 декабря украинская армия обстреляла центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, ещё 109 мирных жителей пострадали.