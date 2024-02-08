https://ukraina.ru/20240208/1053167144.html

Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным

Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным - 08.02.2024 Украина.ру

Песков высказался о реакции на интервью журналиста Карлсона с Путиным

Кремль не имеет конкретных ожиданий по реакции на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил журналистам 8 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков

2024-02-08T13:50

2024-02-08T13:50

2024-02-08T13:50

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"Нет, здесь не может быть каких-то конкретных ожиданий. Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразная. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились", - сказал Песков.По его словам, интервью опубликуют на сайте президента РФ в пятницу утром"И видео, и полный транскрипт на русском и на английском языке будут опубликованы тоже. Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона", - уточнил официальный представитель Кремля.На днях Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.

https://ukraina.ru/20240208/1053155019.html

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карлсон, владимир путин, дмитрий песков, новости, сша, россия