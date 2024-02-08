Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева - 08.02.2024 Украина.ру
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Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева
Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева - 08.02.2024 Украина.ру
Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева
Закон о мобилизации, который Верховная Рада Украины 7 февраля приняла в первом чтений, не что иное как обман людей. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2024-02-08T11:57
2024-02-08T11:57
новости
верховная рада
мобилизация
закон
демобилизация
алексей гончаренко
давид арахамия
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По мнению депутата, спорным является положение о демобилизации, в соответствии с которым военнослужащий после 36 месяцев службы может покинуть армию только после решения командования."Это означает, что вы не хотите демобилизации и, таким образом, пытаетесь обмануть людей", - отметил Гончаренко*.Он обещал, что будет добиваться четких сроков службы. "Моя позиция - 18 месяцев, но сейчас это не пройдет. Поэтому надо добиваться становления четких сроков, но без решения какой-то там Ставки, которая если захочет, то отпустит, а если не захочет, то будешь служить еще неизвестно сколько. Так неправильно", - заявил депутат, выступая за безусловное право военных уволиться после 36 месяцев службы. Тем временем член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия считает, что новый закон по военной службе, мобилизации и учету должен "сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан". Об этом он заявил 8 февраля в соцсетях.Арахамия признался, что к принятому в первом чтений законопроекту "вопросы есть у всех" и добавил, что ко втором чтению многие спорные моменты будут устранены. Депутат отметил, что положения, касающиеся людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает останутся в редакции действующего законодательства. Также парламент пересмотрит подход к аспирантам и попробует найти компромиссное решение по этому вопросу."Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в совете тех, кто бы такое поддерживал", - рассказал Арахамия.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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новости, верховная рада, мобилизация, закон, демобилизация, алексей гончаренко, давид арахамия
Новости, Верховная Рада, мобилизация, Закон, демобилизация, Алексей Гончаренко, Давид Арахамия

Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева

11:57 08.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление В. Зеленского на заседании Рады
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Закон о мобилизации, который Верховная Рада Украины 7 февраля приняла в первом чтений, не что иное как обман людей. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
По мнению депутата, спорным является положение о демобилизации, в соответствии с которым военнослужащий после 36 месяцев службы может покинуть армию только после решения командования.
"Это означает, что вы не хотите демобилизации и, таким образом, пытаетесь обмануть людей", - отметил Гончаренко*.
Он обещал, что будет добиваться четких сроков службы.

"Моя позиция - 18 месяцев, но сейчас это не пройдет. Поэтому надо добиваться становления четких сроков, но без решения какой-то там Ставки, которая если захочет, то отпустит, а если не захочет, то будешь служить еще неизвестно сколько. Так неправильно", - заявил депутат, выступая за безусловное право военных уволиться после 36 месяцев службы.

Тем временем член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия считает, что новый закон по военной службе, мобилизации и учету должен "сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан". Об этом он заявил 8 февраля в соцсетях.
Арахамия признался, что к принятому в первом чтений законопроекту "вопросы есть у всех" и добавил, что ко втором чтению многие спорные моменты будут устранены.
Депутат отметил, что положения, касающиеся людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает останутся в редакции действующего законодательства. Также парламент пересмотрит подход к аспирантам и попробует найти компромиссное решение по этому вопросу.
"Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в совете тех, кто бы такое поддерживал", - рассказал Арахамия.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Верховная Рада Украины
6 февраля, 13:21
Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет РадыКомитет Верховной Рады по обороне поддержал законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, сообщил 6 февраля депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
 
НовостиВерховная РадамобилизацияЗакондемобилизацияАлексей ГончаренкоДавид Арахамия
 
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