Демобилизации не будет, людей обманывают - Гончаренко* о новой инициативе Киева
Закон о мобилизации, который Верховная Рада Украины 7 февраля приняла в первом чтений, не что иное как обман людей. Об этом заявил депутат украинского парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
По мнению депутата, спорным является положение о демобилизации, в соответствии с которым военнослужащий после 36 месяцев службы может покинуть армию только после решения командования.
"Это означает, что вы не хотите демобилизации и, таким образом, пытаетесь обмануть людей", - отметил Гончаренко*.
Он обещал, что будет добиваться четких сроков службы.
"Моя позиция - 18 месяцев, но сейчас это не пройдет. Поэтому надо добиваться становления четких сроков, но без решения какой-то там Ставки, которая если захочет, то отпустит, а если не захочет, то будешь служить еще неизвестно сколько. Так неправильно", - заявил депутат, выступая за безусловное право военных уволиться после 36 месяцев службы.
Тем временем член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия считает, что новый закон по военной службе, мобилизации и учету должен "сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан". Об этом он заявил 8 февраля в соцсетях.
"Моя позиция - 18 месяцев, но сейчас это не пройдет. Поэтому надо добиваться становления четких сроков, но без решения какой-то там Ставки, которая если захочет, то отпустит, а если не захочет, то будешь служить еще неизвестно сколько. Так неправильно", - заявил депутат, выступая за безусловное право военных уволиться после 36 месяцев службы.
Тем временем член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия считает, что новый закон по военной службе, мобилизации и учету должен "сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан". Об этом он заявил 8 февраля в соцсетях.
Арахамия признался, что к принятому в первом чтений законопроекту "вопросы есть у всех" и добавил, что ко втором чтению многие спорные моменты будут устранены.
Депутат отметил, что положения, касающиеся людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает останутся в редакции действующего законодательства. Также парламент пересмотрит подход к аспирантам и попробует найти компромиссное решение по этому вопросу.
Депутат отметил, что положения, касающиеся людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает останутся в редакции действующего законодательства. Также парламент пересмотрит подход к аспирантам и попробует найти компромиссное решение по этому вопросу.
"Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в совете тех, кто бы такое поддерживал", - рассказал Арахамия.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга