https://ukraina.ru/20240208/1053159421.html

Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине

Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине - 08.02.2024 Украина.ру

Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине

Процесс мобилизации в Украине должен быть справедливым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона

2024-02-08T11:30

2024-02-08T11:30

2024-02-08T11:30

новости

украина

закон

мобилизация

алексей данилов

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Так Данилов прокомментировал проект закона о мобилизации. Он подчеркнул, что не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.Этот закон "должен быть о справедливости", полагает Данилов."Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 7 февраля в первом чтении поддержала законопроект об усилении мобилизации на Украине. "За" проголосовали 243 депутата. Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".

https://ukraina.ru/20240208/1053152705.html

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новости, украина, закон, мобилизация, алексей данилов