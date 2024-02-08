Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Процесс мобилизации в Украине должен быть справедливым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона
Так Данилов прокомментировал проект закона о мобилизации. Он подчеркнул, что не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.
Этот закон "должен быть о справедливости", полагает Данилов.
"Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины.
"Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 7 февраля в первом чтении поддержала законопроект об усилении мобилизации на Украине.
"За" проголосовали 243 депутата. Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".
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