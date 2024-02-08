Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
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Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине
Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине
Процесс мобилизации в Украине должен быть справедливым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона
2024-02-08T11:30
2024-02-08T11:30
новости
украина
закон
мобилизация
алексей данилов
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Так Данилов прокомментировал проект закона о мобилизации. Он подчеркнул, что не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.Этот закон "должен быть о справедливости", полагает Данилов."Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины.Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 7 февраля в первом чтении поддержала законопроект об усилении мобилизации на Украине. "За" проголосовали 243 депутата. Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, закон, мобилизация, алексей данилов
Новости, Украина, Закон, мобилизация, Алексей Данилов

Все воюют, а он смотрит. Данилов выступил за справедливую мобилизацию на Украине

11:30 08.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
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Процесс мобилизации в Украине должен быть справедливым. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона
Так Данилов прокомментировал проект закона о мобилизации. Он подчеркнул, что не должно быть разделения на тех, кто защищает страну, и тех, кто наблюдает за этим.
Этот закон "должен быть о справедливости", полагает Данилов.

"Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что один защищает страну, а другой наблюдает за углом", - заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины.
Как сообщало издание Украина.ру, Верховная Рада 7 февраля в первом чтении поддержала законопроект об усилении мобилизации на Украине.
"За" проголосовали 243 депутата. Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
05:20
Добровольно-принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти УкраиныВ Верховной раде проголосовали в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. Это второй вариант документа от правительства, но и к нему у народных депутатов, и общественности есть много вопросов
 
НовостиУкраинаЗаконмобилизацияАлексей Данилов
 
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