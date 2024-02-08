https://ukraina.ru/20240208/1053158289.html

Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу

Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу - 08.02.2024 Украина.ру

Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу

Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства

2024-02-08T10:17

2024-02-08T10:17

2024-02-08T10:17

пошлина

льготы

британия

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Отмечается, что этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и является "самой щедрой тарифной льготой, предлагаемой какой-либо из стран".Договор о продлении будет официально подписан министром торговли Великобритании Грэгом Хэндсом и его украинской коллегой Юлией Свириденко на онлайн-церемонии в четверг.Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в апреле 2022 года в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле. Режим беспошлинной торговли был продлен до марта 2024 года.

https://ukraina.ru/20240131/1053012867.html

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пошлина, льготы, британия, украина, зарубежье, новости