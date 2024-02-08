Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу - 08.02.2024 Украина.ру
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Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу
Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу - 08.02.2024 Украина.ру
Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу
Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства
2024-02-08T10:17
2024-02-08T10:17
пошлина
льготы
британия
украина
зарубежье
новости
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Отмечается, что этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и является "самой щедрой тарифной льготой, предлагаемой какой-либо из стран".Договор о продлении будет официально подписан министром торговли Великобритании Грэгом Хэндсом и его украинской коллегой Юлией Свириденко на онлайн-церемонии в четверг.Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в апреле 2022 года в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле. Режим беспошлинной торговли был продлен до марта 2024 года.
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пошлина, льготы, британия, украина, зарубежье, новости
пошлина, льготы, Британия, Украина, Зарубежье, Новости

Британия предоставит Украине самую щедрую тарифную льготу

10:17 08.02.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной еще на пять лет. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства
Отмечается, что этот шаг призван помочь украинскому бизнесу и является "самой щедрой тарифной льготой, предлагаемой какой-либо из стран".
Договор о продлении будет официально подписан министром торговли Великобритании Грэгом Хэндсом и его украинской коллегой Юлией Свириденко на онлайн-церемонии в четверг.
Великобритания отменила пошлины на все товары с Украины в апреле 2022 года в рамках британо-украинского соглашения о свободной торговле. Режим беспошлинной торговли был продлен до марта 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 17:51
В ЕК предложили продлить на год беспошлинный ввоз украинских продуктовЕврокомиссия (ЕК) планирует продлить беспошлинный импорт украинских сельхозпродуктов ещё на год, сообщили 31 января журналисты "Интерфакс-Украина" со ссылкой на коммюнике ЕК
 
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