Главное за ночь 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 февраля
Главное за ночь 8 февраля - 08.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-08T08:04
2024-02-08T08:04
владимир путин
россия
карлсон
олаф шольц
сша
германия
новости
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Телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим" покажут полную версию интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на русском языке без купюр 9 февраля в 7 утра по московскому времени.Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля – источники в губернаторском корпусе.Правительство Германии планирует национализировать немецкие предприятия российской компании "Роснефть".Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов за 2023 год.
россия
сша
германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россия, карлсон, олаф шольц, сша, германия, новости
Владимир Путин, Россия, Карлсон, Олаф Шольц, США, Германия, Новости

Главное за ночь 8 февраля

08:04 08.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим" покажут полную версию интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на русском языке без купюр 9 февраля в 7 утра по московскому времени.

Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля – источники в губернаторском корпусе.

Правительство Германии планирует национализировать немецкие предприятия российской компании "Роснефть".

Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.

США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов за 2023 год.
 
Владимир ПутинРоссияКарлсонОлаф ШольцСШАГерманияНовости
 
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