Главное за ночь 8 февраля

Телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим" покажут полную версию интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на русском языке без купюр 9 февраля в 7 утра по московскому времени.



Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля – источники в губернаторском корпусе.



Правительство Германии планирует национализировать немецкие предприятия российской компании "Роснефть".



Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.



США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов за 2023 год.