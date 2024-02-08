Главное за ночь 8 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим" покажут полную версию интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным на русском языке без купюр 9 февраля в 7 утра по московскому времени.
Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля – источники в губернаторском корпусе.
Правительство Германии планирует национализировать немецкие предприятия российской компании "Роснефть".
Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.
США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов за 2023 год.
Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля – источники в губернаторском корпусе.
Правительство Германии планирует национализировать немецкие предприятия российской компании "Роснефть".
Шольц заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией и не стремятся к конфронтации с ней.
США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов за 2023 год.