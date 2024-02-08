https://ukraina.ru/20240208/1053154894.html

Байден назвал американцев "критически важной нацией"

Байден назвал американцев "критически важной нацией" - 08.02.2024 Украина.ру

Байден назвал американцев "критически важной нацией"

Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок назвал американцев "критически важной нацией"

2024-02-08T07:24

2024-02-08T07:24

2024-02-08T07:24

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"Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - заверил онКак сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире.

https://ukraina.ru/20240207/1053130171.html

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джо байден, новости, сша, нация, украина