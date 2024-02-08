Байден назвал американцев "критически важной нацией" - 08.02.2024 Украина.ру
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Байден назвал американцев "критически важной нацией"
Байден назвал американцев "критически важной нацией" - 08.02.2024 Украина.ру
Байден назвал американцев "критически важной нацией"
Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок назвал американцев "критически важной нацией"
2024-02-08T07:24
2024-02-08T07:24
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"Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - заверил онКак сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире.
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джо байден, новости, сша, нация, украина
Джо Байден, Новости, США, нация, Украина

Байден назвал американцев "критически важной нацией"

07:24 08.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок назвал американцев "критически важной нацией"
"Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие", - заверил он
Как сообщает пул журналистов Белого дома, Байден задался вопросом, что произойдет, если США "отступятся" от своей роли в мире.
"Что случится на Ближнем Востоке? Что произойдет с… Тайваньским проливом? Что произойдет в Азии? Что случится с Украиной?" - добавил он.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вчера, 10:13
Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид БайденаВыступление президента США Джо Байдена в галстуке цветов украинского флага неприемленно, написал экс-кандидат в президенты, американский политик Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter)
 
Джо БайденНовостиСШАнацияУкраина
 
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