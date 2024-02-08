https://ukraina.ru/20240208/1053143458.html

Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка

Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка - 08.02.2024 Украина.ру

Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка

Сейчас поле боя просматривается на всю глубину. Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а спутники помогают определять цели на оперативной глубине. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

2024-02-08T04:40

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Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас оно просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.На тактическом уровне прозрачность фронта обеспечивают БПЛА, в основном вертолетного (коптерного) плана, контроль эфира и тепловизоры. На оперативном уровне - это БПЛА самолетного типа, а также самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения. — Ред.) и РЛС, добавил он.Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, которые позволяют определять цели в оперативной глубине, резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053118387.html

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новости, бпла, дроны, разведка, самолет, авиация, фронт, алексей анпилогов, украинское досье, эфир