Спутники, тепловизоры, БПЛА и РЛС: Алексей Анпилогов раскрыл, как работает новая фронтовая разведка
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области
Сейчас поле боя просматривается на всю глубину. Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а спутники помогают определять цели на оперативной глубине. Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас оно просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.
На тактическом уровне прозрачность фронта обеспечивают БПЛА, в основном вертолетного (коптерного) плана, контроль эфира и тепловизоры. На оперативном уровне - это БПЛА самолетного типа, а также самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения. — Ред.) и РЛС, добавил он.
"И на стратегическом уровне это спутниковая разведка, опять-таки самолеты ДРЛО, которые постоянно висят, как мы знаем, над Черным морем и над западными границами Украины и обеспечивают целеуказания для авиации ВСУ, и загоризонтные РЛС", - отметил Анпилогов.
Постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, которые позволяют определять цели в оперативной глубине, резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
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