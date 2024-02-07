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"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан

"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан - 07.02.2024 Украина.ру

"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан

На центральной площади Алушты запустят отремонтированный фонтан. Его открытие будет приурочено в десятой годовщине Крымской весны. Об этом глава городской администрации Галина Огнева сообщила журналистам РИА Новости Крым

2024-02-07T18:15

2024-02-07T18:15

2024-02-07T20:35

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В десятую годовщину Крымской весны на центральной площади курортной Алушты запустят отремонтированный фонтан, рассказала Огнева. Фонтан уже полностью готов, но первый пуск воды будет приурочен к годовщине вхождения Крыма в состав России, уточнила глава администрации.Она выразила уверенность, что обновленная площадь станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей Алушты.Фонтан выполнен в форме пересекающихся кругов разного уровня, в центре которых расположено более 140 форсунок с ночной подсветкой. Сумма средств, выделенных на благоустройство, составила более 137 млн рублей.Помимо нового фонтана на центральной площади была выполнена облицовка опорных стен, проложены инженерные коммуникации и появилась новая прогулочной зона. Также были установлены новые скамейки и системы освещения.Напомним, капитальный ремонт Советской площади в Алуште производится согласно национальному проекту "Жилье и городская среда" в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма.18 марта 2014 года в Москве был подписан договор между Россией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав РФ и образовании новых субъектов. После ратификации Федеральным собранием 21 марта договор вступил в силу.В 2015 году Госсовет Крыма внес изменения в закон о праздниках и памятных датах и 18 марта стало Днем воссоединения Крыма с Россией.

https://ukraina.ru/20240130/1052981269.html

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новости, крым, крымская весна, ремонт, референдум, договор, полуостров, новые регионы, россия