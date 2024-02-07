Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру
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Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля - 07.02.2024 Украина.ру
Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
Верховная Рада Украины поддержала скандальный законопроект о мобилизации; в нескольких городах Украины произошли крупные скандалы и драки с военкомами; обстрелы
2024-02-07T18:07
2024-02-07T18:07
хроники
эксклюзив
украина
верховная рада
мобилизация
обстрелы
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Мобилизация на УкраинеВерховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине, сообщили одновременно разные депутаты украинского парламента."Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации", - написал в своем-телеграм-канале депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*, отметил, что его партия, в полном составе, не голосовала.Не голосовали также и депутаты от партии экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.Большинство голосов отдала партия "Слуга народа"."Украинская власть сейчас копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", объяснил свой голос "против" депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале, что планирует подать несколько правок, как и многие его коллеги."Правки по защите людей с инвалидностью и аспирантов подаю уже сегодня, по целому ряду остальных вопросов подают коллеги, ко второму чтению закон будет выглядеть абсолютно иначе", - сообщил он.Депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект представлял министр обороны страны Рустем Умеров.В соцсетях Залужного никакие комментарии опубликованы не были.Скандалы с ТЦКНа фоне голосования в Верховной Раде на Украине за день произошло сразу несколько скандалов с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматов).Утро в Одессе началось со ставших традиционными видео из маршруток и автобусов – в городе рейды ТЦК называют "транспортной мобилизации", а видео ругани между ними и пассажирами оказываются в сети ежедневно.Позже местные СМИ написали, что вместо военных военкомы стали привлекать к рейдам "титушек" - то есть ряженных."Нам подсказывают, что к рейдам ТЦК с целью отлова мужчин для мобилизации привлекают ряженых под военных "титушек", которых и близко не было на фронте - настоящие ветераны ВСУ гнушаются такими полицейскими функциями. Ряженым доплачивают из внебюджетных коррупционных фондов, известно кто - мы проверяем эту информацию", - сказано в одной их публикаций.Драматичная история произошла в селе Космач Ивано-Франковской области: толпа женщин, местных жительниц, напала на женщину с ребенком.По словам потерпевшей, женщины назвали ее "наводчицей военкома" и обвинили в том, что она сдавала ТЦК их мужей, скрывающихся от мобилизации. Пострадала не только Ирина, но и ее ребенок, находившийся с ней в машине.Обстрелы и последствияМинобороны России в среду сообщает о массовом ударе по территории Украины."Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сказано в пресс-релизе военного ведомства.Прилеты подтвердили власти Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Николаевской областей.По данным МВД Украины, в Киеве 4 человека погибли, 40 пострадали, из поврежденного многоэтажного дома продолжают эвакуировать людей.Во время обстрела в Киеве находился глава Евродипломатии Жозеп Боррель.Ночью под обстрелом оказался Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о беспилотнике, сбросившем взрывчатку. По его словам, пострадали 5 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики."Около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.Пострадали 5 сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении", - написал он.Во второй половине дня, в среду, стало известно об обстреле Белгорода. Ракетную атаку подтвердили в Минобороны РФ."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал губернатор области Вячеслав Гладков.Местные телеграм-каналы пишут о пожаре на предприятии и одном пострадавшем, официально эта информация не подтверждена.*Признан террористом и экстремистом в РФ
https://ukraina.ru/20240207/1053143735.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, украина, верховная рада, мобилизация, обстрелы
Хроники, Эксклюзив, Украина, Верховная Рада, мобилизация, обстрелы

Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля

18:07 07.02.2024
 
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Верховная Рада Украины поддержала скандальный законопроект о мобилизации; в нескольких городах Украины произошли крупные скандалы и драки с военкомами; обстрелы
Мобилизация на Украине
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине, сообщили одновременно разные депутаты украинского парламента.
"Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации", - написал в своем-телеграм-канале депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко*, отметил, что его партия, в полном составе, не голосовала.
Не голосовали также и депутаты от партии экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Большинство голосов отдала партия "Слуга народа".
"Украинская власть сейчас копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", объяснил свой голос "против" депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.
В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
16:39
Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале, что планирует подать несколько правок, как и многие его коллеги.
"Правки по защите людей с инвалидностью и аспирантов подаю уже сегодня, по целому ряду остальных вопросов подают коллеги, ко второму чтению закон будет выглядеть абсолютно иначе", - сообщил он.
Депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что правительственный законопроект представлял министр обороны страны Рустем Умеров.
"Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя ОП (Офис президента – ред.) хотели именно на него переложить презентацию проекта", - написала она.
В соцсетях Залужного никакие комментарии опубликованы не были.
Скандалы с ТЦК
На фоне голосования в Верховной Раде на Украине за день произошло сразу несколько скандалов с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматов).
Утро в Одессе началось со ставших традиционными видео из маршруток и автобусов – в городе рейды ТЦК называют "транспортной мобилизации", а видео ругани между ними и пассажирами оказываются в сети ежедневно.
Позже местные СМИ написали, что вместо военных военкомы стали привлекать к рейдам "титушек" - то есть ряженных.
"Нам подсказывают, что к рейдам ТЦК с целью отлова мужчин для мобилизации привлекают ряженых под военных "титушек", которых и близко не было на фронте - настоящие ветераны ВСУ гнушаются такими полицейскими функциями. Ряженым доплачивают из внебюджетных коррупционных фондов, известно кто - мы проверяем эту информацию", - сказано в одной их публикаций.
Драматичная история произошла в селе Космач Ивано-Франковской области: толпа женщин, местных жительниц, напала на женщину с ребенком.
По словам потерпевшей, женщины назвали ее "наводчицей военкома" и обвинили в том, что она сдавала ТЦК их мужей, скрывающихся от мобилизации. Пострадала не только Ирина, но и ее ребенок, находившийся с ней в машине.
Обстрелы и последствия
Минобороны России в среду сообщает о массовом ударе по территории Украины.
"Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сказано в пресс-релизе военного ведомства.
Прилеты подтвердили власти Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Николаевской областей.
По данным МВД Украины, в Киеве 4 человека погибли, 40 пострадали, из поврежденного многоэтажного дома продолжают эвакуировать людей.
Во время обстрела в Киеве находился глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
Геннадий Алехин
17:36
Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действийВоенный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник запаса Генналий Алехин в ходе организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье" рассказал, какие новые задачи требуют первоочередного решения в ходе СВО
Ночью под обстрелом оказался Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о беспилотнике, сбросившем взрывчатку. По его словам, пострадали 5 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики.
"Около полуночи отделение 6 пожарно-спасательной части Петровского района Донецка выехало на сработку автоматической пожарной сигнализации в магазине. Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА.
Пострадали 5 сотрудников МЧС. После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении", - написал он.
Во второй половине дня, в среду, стало известно об обстреле Белгорода. Ракетную атаку подтвердили в Минобороны РФ.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал губернатор области Вячеслав Гладков.
Местные телеграм-каналы пишут о пожаре на предприятии и одном пострадавшем, официально эта информация не подтверждена.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
 
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18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
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