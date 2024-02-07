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Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре - 07.02.2024 Украина.ру
Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
В одном из пивных баров Луганска выступили несовершеннолетние с танцами на пилоне. Обращение главы движения "Луганская гвардия", общественного деятеля Анастасии Пятериковой рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР
2024-02-07T18:12
2024-02-07T18:12
2024-02-07T19:55
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Пятерикова опубликовала видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала она. На заднем плане видны официанты и пивные бочки, дети."Ивлеевой в нижнем белье нельзя на публике появляться, а детям в Луганске можно, да ещё и на шесте", - написала она в соцсети.В комментариях под видео люди интересуются, почему "их не закрыли за педофилию". А некоторые удивлены тем, что детей обучают "крутиться на шесте", в то время как есть множество других секций, например, гимнастика и фигурное катание. Пятерикова в комментариях отметила, что отправила заявление в онлайн приёмную Главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, а также Никите Михалкову.По словам Пятериковой, профильные ведомства не усмотрели в этом мероприятии нарушения закона.Общественный деятель призвала руководителя Роспотребнадзора по ЛНР Дмитрия Докашенко обратить внимание на происходящее.Видео Пятерикова опубликовала на своей страничке "ВКонтакте" 6 февраля, а уже утром 7 февраля разместила ответ от Следственного комитета.Пятериковой сообщили, что ее обращение о проведении стриптиз-шоу с участием несовершеннолетних в баре рассмотрено следственным управлением СК РФ по ЛНР. В целях организации проверки изложенных доводов, обращение направлено в следственный отдел по Артемовскому району города Луганска.
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Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:12 07.02.2024 (обновлено: 19:55 07.02.2024)
В одном из пивных баров Луганска выступили несовершеннолетние с танцами на пилоне. Обращение главы движения "Луганская гвардия", общественного деятеля Анастасии Пятериковой рассмотрели в Следственном комитете РФ по ЛНР
Пятерикова опубликовала видео, на котором девочка дошкольного возраста в нижнем белье танцует у пилона. Выступление проходило в пивном баре, перед пьющей публикой, прокомментировала она. На заднем плане видны официанты и пивные бочки, дети.
"Ивлеевой в нижнем белье нельзя на публике появляться, а детям в Луганске можно, да ещё и на шесте", - написала она в соцсети.
В комментариях под видео люди интересуются, почему "их не закрыли за педофилию". А некоторые удивлены тем, что детей обучают "крутиться на шесте", в то время как есть множество других секций, например, гимнастика и фигурное катание. Пятерикова в комментариях отметила, что отправила заявление в онлайн приёмную Главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, а также Никите Михалкову.
По словам Пятериковой, профильные ведомства не усмотрели в этом мероприятии нарушения закона.
Общественный деятель призвала руководителя Роспотребнадзора по ЛНР Дмитрия Докашенко обратить внимание на происходящее.
Видео Пятерикова опубликовала на своей страничке "ВКонтакте" 6 февраля, а уже утром 7 февраля разместила ответ от Следственного комитета.
Пятериковой сообщили, что ее обращение о проведении стриптиз-шоу с участием несовершеннолетних в баре рассмотрено следственным управлением СК РФ по ЛНР. В целях организации проверки изложенных доводов, обращение направлено в следственный отдел по Артемовскому району города Луганска.