https://ukraina.ru/20240207/1053145782.html

Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий

Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий - 07.02.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий

Военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник запаса Генналий Алехин в ходе организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье" рассказал, какие новые задачи требуют первоочередного решения в ходе СВО

2024-02-07T17:36

2024-02-07T17:36

2024-02-07T17:36

эксклюзив

сво

владимир путин

украинское досье

демилитаризация

минобороны рф

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Я бы обратил внимание на некоторые тенденции, на некоторые очень важные моменты, которые уже зримо просматриваются в ходе СВО.Три момента. Первый: все прекрасно понимают, это дроны - дроны-камикадзе, дроны самолетного типа и так далее - на которые, кстати, мы внимание пристальное обратили только с начала СВО.Если раньше в Академии Генерального штаба, в других академиях общевойсковых поднималась эта тема, но никто не думал, что это будет ноу-хау XXI века — в данном случае, в СВО.Но тут я бы хотел сказать в связи с этими беспилотниками не столько о новых всевозможных технологиях, конструкциях этих БПЛА, а, скорее, о комплексе организационных и технических мероприятий.Какие беспилотники противник тоже массово применяет? Тут можно судить по нашей Белгородской агломерации. По белгородскому приграничью — каждый день беспилотники. Если раньше у нас была контрбатарейная борьба, обстрелы, то сейчас украинская сторона кошмарит Белгородчину, Брянщину, Курскую область с помощью беспилотников.Я разговаривал с опытными военными, с командирами Западной группировки войск — здесь, конечно, назрела необходимость именно создания роты РЭБ на базе батальона или полка. Объясню, почему: основной радиус поражения беспилотников как в наступлении, так и в обороне — это батальонный тактический уровень. Это первый момент.Второй момент — инженерная техника. Как показала практика и "великого контрнаступа" со стороны Украины, и "линии Суровикина", как мы говорим, на Запорожском направлении, инженерная техника имеет огромное значение.Что здесь у нас применяется? Старые проверенные наши системы — к примеру, УР-77 "Змей Горыныч", уникальная машина. Я наблюдал неоднократно во время Второй чеченской кампании, как она используется — и сейчас тоже. И наряду с этим, у нас с учетом опыта СВО сейчас разрабатывается новая уникальная машина — это УР-25.Кроме того, уже запущена система — робототехнические комплексы разминирования-минирования, а также штурмовых действий, штурмов. Потому что опыт СВО показал, что многие действия ведутся не в чистом поле, но в условиях скученной агломерации. Авдеевка тому пример, Бахмут, Северодонецк, Лисичанск…И на основе этого приобретенного опыта у нас разрабатываются на основе новых технологий вот эти новые комплексы разминирования, прохода минно-взрывных заграждений и так далее.Ну, естественно, артиллерия, контрбатарейная борьба. В вопросах контрбатарейной борьбы у нас тоже были, скажем так, просчеты и недостатки. И вот, с учетом этого приобретенного опыта, как горького, так и положительного, особенно за 2022 год, сейчас у нас на линию боевого соприкосновения поступают новые машины, новые машины артиллерийских систем — вот "Коалиция-СВ", к примеру.Как показала практика обстрела и попытка нанесения ракетных ударов в сторону белгородского приграничья, включая город Белгород, очень хорошо проявил себя новый артиллерийский комплекс разведки "Пеницилин".Прекрасно проявили себя комплексы зенитно-ракетные, к примеру "Панцирь" - он сбивал вот эти все РСЗО противника "Ольха" и "Вампир".Это я в качестве примера назвал только самые важные моменты, которые показала СВО. Но, на мой взгляд, решение всех этих важнейших задач, которые определены уже, я в этом не сомневаюсь, в Генштабе и в штабах группировки на 2024 год, без создания — подчеркиваю — ударных огневых кулаков… (без этого) мы не можем в полном объеме выполнить эти задачи.Не зря уже и на коллегии Министерства обороны, и министр обороны, и начальник Генерального штаба, и президент уже говорили о создании танковых частей, подразделений, соединений, также и артиллерийских — вы понимаете, чтобы решить эти задачи, которые нам предстоит решать в 2024 году, скажем так, кровь из носа.А вишенка на торте - во время встречи со своими доверенными лицами Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин сказал о создании демилитаризованной зоны. На языке военных это - зона обеспечения, это 100-150-200 километров.Для справки. Протяженность границы между Харьковской и белгородской областями — 540 км., расстояние от Харькова до Белгорода — 70 км., и расстояние от Харькова до белгородского приграничья, которое обстреливается ежедневно, — 35-40 км. Военные меня прекрасно поймут, в том числе и гости и участники этого форума.Поэтому 2024 год будет годом активных действий. А как это будет сделано, где будут нанесены фланговые, вспомогательные, главные удары — это решают военные. У нас очень много стратегов, которые видят бой издалека. Дайте военным решать свои задачи, они знают, как их выполнять.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240204/1053070167.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, владимир путин, украинское досье, демилитаризация, минобороны рф