https://ukraina.ru/20240207/1053144804.html
"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного - 07.02.2024 Украина.ру
"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-02-07T16:38
2024-02-07T16:38
2024-02-07T16:38
видео
ростислав ищенко
украина
польша
китай
белоруссия
львов
капитал
хрущев
экономика
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00:55 – Какие экономические реформы СССР подтолкнули Китай на начало своих в 70-х годах? 31:10 - Готова ли будет Польша при получении Львова отдать Белоруссии Белосток? 48:46 - Каковы шансы финансового капитала победить в противостоянии промышленному капиталу?
украина
польша
китай
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, польша, китай, белоруссия, львов, капитал, хрущев, экономика, капитализм, коммунизм, ссср, гдр, нато, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Польша, Китай, Белоруссия, Львов, капитал, Хрущев, экономика, капитализм, коммунизм, СССР, ГДР, НАТО
"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей
00:55 – Какие экономические реформы СССР подтолкнули Китай на начало своих в 70-х годах?
31:10 - Готова ли будет Польша при получении Львова отдать Белоруссии Белосток?
48:46 - Каковы шансы финансового капитала победить в противостоянии промышленному капиталу?