https://ukraina.ru/20240207/1053144804.html

"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного

"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного - 07.02.2024 Украина.ру

"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-02-07T16:38

2024-02-07T16:38

2024-02-07T16:38

видео

ростислав ищенко

украина

польша

китай

белоруссия

львов

капитал

хрущев

экономика

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00:55 – Какие экономические реформы СССР подтолкнули Китай на начало своих в 70-х годах? 31:10 - Готова ли будет Польша при получении Львова отдать Белоруссии Белосток? 48:46 - Каковы шансы финансового капитала победить в противостоянии промышленному капиталу?

украина

польша

китай

белоруссия

львов

ссср

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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