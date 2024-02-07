Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине - 07.02.2024 Украина.ру
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Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине - 07.02.2024 Украина.ру
Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине, сообщил 7 февраля депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале
2024-02-07T16:33
2024-02-07T16:33
новости
украина
верховная рада
мобилизация
ярослав железняк
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"За" проголосовали 243 депутата. Железняк подчеркнул, что и многие его однопартийцы ("Голос") не голосовали.Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".Теперь у депутатов есть две недели на подачу поправок, до 21 февраля.Наиболее вероятно, пишет депутат, законопроект будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле."Украинская власть сейчас копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", объяснил свой голос "против" депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
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новости, украина, верховная рада, мобилизация, ярослав железняк
Новости, Украина, Верховная Рада, мобилизация, Ярослав Железняк

Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине

16:33 07.02.2024
 
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Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине, сообщил 7 февраля депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

"Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации", - написал Железняк.

"За" проголосовали 243 депутата. Железняк подчеркнул, что и многие его однопартийцы ("Голос") не голосовали.
Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".
Теперь у депутатов есть две недели на подачу поправок, до 21 февраля.
Наиболее вероятно, пишет депутат, законопроект будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле.
"Украинская власть сейчас копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", объяснил свой голос "против" депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.
Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.
В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.
Верховная Рада Украины
5 февраля, 15:44
Верховная Рада рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе - депутатВерховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации уже на этой неделе, заявил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко журналистам украинского издания "УНИАН"
 
НовостиУкраинаВерховная РадамобилизацияЯрослав Железняк
 
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