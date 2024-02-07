https://ukraina.ru/20240207/1053143590.html

Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине

Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине - 07.02.2024 Украина.ру

Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине, сообщил 7 февраля депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём телеграм-канале

2024-02-07T16:33

2024-02-07T16:33

2024-02-07T16:33

новости

украина

верховная рада

мобилизация

ярослав железняк

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"За" проголосовали 243 депутата. Железняк подчеркнул, что и многие его однопартийцы ("Голос") не голосовали.Партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и Юлии Тимошенко "Батькивщина" не голосовали за принятие законопроекта. Большинство голосов (178) отдала фракция "Слуга народа".Теперь у депутатов есть две недели на подачу поправок, до 21 февраля.Наиболее вероятно, пишет депутат, законопроект будет принят в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу в апреле."Украинская власть сейчас копирует "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", объяснил свой голос "против" депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.В первой редакции законопроекта о мобилизации была заложена норма об электронных повестках, но депутаты призвали ее исключить. Также новый законопроект призвван был существенно ужесточить условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Министр цифровизации Украины Михаил Федоров неоднократно заверял, что "Дию" (аналог российских Госуслуг) использовать для рассылки повесток никогда не будут.

https://ukraina.ru/20240205/1053097894.html

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новости, украина, верховная рада, мобилизация, ярослав железняк