https://ukraina.ru/20240207/1053141706.html

В Донецкой муздраме ставят "Грозу"

В Донецкой муздраме ставят "Грозу" - 07.02.2024 Украина.ру

В Донецкой муздраме ставят "Грозу"

Работа над пьесой "Гроза" приступил коллектив МДТ имени М.М. Бровуна в конце 2023 года. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. Об этом 6 февраля во время пресс-конференции рассказал и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков

2024-02-07T15:23

2024-02-07T15:23

2024-02-07T15:23

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053141444_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_21999e4d318f8f5ed30ba728dce51d0f.jpg

"Гроза" - это не только программное произведение в школе, оно интересно и взрослому зрителю", - сказал Желтяков."Мы постараемся окунуть обстановку в то время, когда пьеса писалась. Но те переживания, те конфликты, которые возникают там - они настолько современны", - отметил режиссер-постановщик пьесы, заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий.В "Грозе" также будет задействован специально приглашенный актёр Малого театра. "Эту практику в свое время использовал Марк Матвеевич Бровун", - рассказала генеральный директор – художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.Островский написал "Грозу" в обстановке предреформенного общественного подъёма, в 1859 году, после путешествия по Волге. Воплощением главной героини стала актриса Любовь Косицкая. У Островского был роман с ней, который ни к чему не привел, так как у них были семьи.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости