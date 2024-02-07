В Донецкой муздраме ставят "Грозу" - 07.02.2024 Украина.ру
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В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
В Донецкой муздраме ставят "Грозу" - 07.02.2024 Украина.ру
В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
Работа над пьесой "Гроза" приступил коллектив МДТ имени М.М. Бровуна в конце 2023 года. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. Об этом 6 февраля во время пресс-конференции рассказал и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков
2024-02-07T15:23
2024-02-07T15:23
культура
новости
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"Гроза" - это не только программное произведение в школе, оно интересно и взрослому зрителю", - сказал Желтяков."Мы постараемся окунуть обстановку в то время, когда пьеса писалась. Но те переживания, те конфликты, которые возникают там - они настолько современны", - отметил режиссер-постановщик пьесы, заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий.В "Грозе" также будет задействован специально приглашенный актёр Малого театра. "Эту практику в свое время использовал Марк Матвеевич Бровун", - рассказала генеральный директор – художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.Островский написал "Грозу" в обстановке предреформенного общественного подъёма, в 1859 году, после путешествия по Волге. Воплощением главной героини стала актриса Любовь Косицкая. У Островского был роман с ней, который ни к чему не привел, так как у них были семьи.
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новости
Культура, Новости

В Донецкой муздраме ставят "Грозу"

15:23 07.02.2024
 
© пресс-служба МДТ имени М.М. БровунаПресс-конференция в МДТ имени М.М. Бровуна
Пресс-конференция в МДТ имени М.М. Бровуна
© пресс-служба МДТ имени М.М. Бровуна
Читать в
Работа над пьесой "Гроза" приступил коллектив МДТ имени М.М. Бровуна в конце 2023 года. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив. Об этом 6 февраля во время пресс-конференции рассказал и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков
"Гроза" - это не только программное произведение в школе, оно интересно и взрослому зрителю", - сказал Желтяков.
"Мы постараемся окунуть обстановку в то время, когда пьеса писалась. Но те переживания, те конфликты, которые возникают там - они настолько современны", - отметил режиссер-постановщик пьесы, заслуженный деятель искусств Украины Василий Маслий.
В "Грозе" также будет задействован специально приглашенный актёр Малого театра.
"Эту практику в свое время использовал Марк Матвеевич Бровун", - рассказала генеральный директор – художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.
Островский написал "Грозу" в обстановке предреформенного общественного подъёма, в 1859 году, после путешествия по Волге. Воплощением главной героини стала актриса Любовь Косицкая. У Островского был роман с ней, который ни к чему не привел, так как у них были семьи.
 
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