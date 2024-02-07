https://ukraina.ru/20240207/1053140784.html

Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле

Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле - 07.02.2024 Украина.ру

Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле

После захвата песчаного карьера "Голубые озера" на северо-востоке Авдеевки успешно продолжается продвижение российских подразделений вглубь города. Российская артиллерия разносит места скопления групп ВСУ. За сутки был уничтожен наблюдательный пункт ВСУ в этой части города

2024-02-07T15:36

2024-02-07T15:36

2024-02-07T16:04

авдеевка

эксклюзив

сво

спецоперация

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О ситуации на Авдеевском фронте изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер, старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин.«Я сейчас объясню людям невоенным, что такое в данном случае наблюдательный пункт, и почему так важно его уничтожить. Обычно несведущий в реалиях современной войны человек наивно думает, что это сидит на дереве или на крыше боец с биноклем и корректирует по рации удары артиллерии или следит за передвижением врага, сообщая информацию в штаб.На самом деле это не так. Сейчас наблюдательный пункт находится, не удивляйтесь, — в подвале. И чем глубже, тем лучше. Это целый комплекс: в подвале установлены большие мониторы, на которые с помощью беспилотников, многочисленных камер наблюдения, установленных на фонарных столбах, на трубах котельных, на деревьях, на многоэтажках, в общем, на всем том, что сильно возвышается над местностью, выводится картинка того, что происходит вокруг на многие километры.Поэтому о любом перемещении противника мы или враг узнаем сразу. Пионерами в этих технологиях были ВСУ, потом и мы стали оборудовать подобные наблюдательные пункты.С четкой работой украинских наблюдательных пунктов я столкнулся в прошлом году в Марьинке, когда мы ее взяли только наполовину. Когда мы начинали передвигаться по этому населенному пункту, по нам сразу же начинала четко работать украинская артиллерия. Мы долгое время не могли понять причину такой точной работы. Небо чистое — ни одного беспилотника. Откуда они тогда о нас знают? Потом ответ был найден: мы вычислили украинскую камеру на одном из столбов. Правда, долго не могли ее уничтожить. Даже прозвали её "Око Саурона". Но потом все-таки грохнули. Сразу же стало легче».Идущее с северо-востока на юг российское наступление за прошедшие сутки привело к тому, что у ВСУ отрезали еще кусок территории вдоль железной дороги и зашли в частный сектор по улице Донецкой.«Объясню топографию Авдеевки. Расположены улицы в городе по западным топографическим образцам. Так строились российские города с дореволюционных времен. Вдоль города с севера на юг идут длинные линии, а их с запада на восток пересекают короткие авеню. Улица Донецкая — это линия. Такие же линии были в Юзовке, нынешнем Донецке. Центральная донецкая улица — Артема — когда-то называлась Первой линией. Её так назвали, потому что она была главной артерией города. Были и Вторая линия, и Третья линия и так далее.Так и в Авдеевке. Спускаясь с севера вдоль линии, вы, никуда не сворачивая, выйдете к югу — очень удобно. У вас есть возможность просто и понятно ориентироваться на местности — вы не потеряетесь и не заблудитесь. Сейчас идет наше закрепление в начале Донецкой для последующего рывка на юг», — пояснил Матюшин.На северном фронте в Авдеевке сейчас воюет 114-я бригада (бывшая легендарная бригада «Восток»). Именно она взломала украинскую оборону на северо-востоке. Сейчас ее бойцы вышли к железнодорожному мосту. Там же воюет 30-я самарская бригада. Также в бой вступила 115-я бригада Росгвардии. Ее специализация — городские бои.«В течение этих суток наши наконец-то в одном месте перекрыли "дорогу жизни", по которой идет снабжение южной группировки авдеевского гарнизона, которая держит фронт со стороны Ясиноватой. Если не будет украинской контратаки, то почти 10 000 бойцов ВСУ фактически будут отрезаны от снабжения б/к и питания, не говоря о вывозе раненых. Это уже начало котла.Сейчас в Авдеевке и под ней сражается где-то 40 тысяч человек: 15 тысяч — на севере, 10 тысяч — на юге и 15 тысяч — в полях», — сообщил Матюшин.Продолжается российское наступление и на юге Авдеевки.«Там воюет 1-я Славянская бригада. Она продвигается со стороны Донецкого аэропорта и поселка Спартак. Наши двигаются между частью ПВО, это украинский укреп, и "Чебурашкой" (так бойцы прозвали шахтную трубу с чем-то вроде балконов по сторонам; сооружение в целом напоминает персонажа известного советского мультика).Со стороны поселка Опытное, которое мы контролируем, мы заходим в тыл части ПВО. В течение этих суток мы взяли высоту — 218. Таким образом, мы сейчас установили огневой контроль над дорогой, по которой идет снабжение части ПВО.Если между этим укрепом и Авдеевкой есть подземные коммуникации, то взятие нами этой высоты ни к чему существенному в плане разгрома части ПВО нам не даст, так как ротацию и снабжение можно проводить под землей. Если подземные коммуникации — это только слухи и легенда, то этот украинский укреп скоро падет», — подытожил рассказ о ситуации в Авдеевке Матюшин.

https://ukraina.ru/20240129/1052963814.html

https://ukraina.ru/20240123/1052828066.html

авдеевка

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, эксклюзив, сво, спецоперация