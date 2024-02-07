Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова - 07.02.2024 Украина.ру
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Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова
Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова - 07.02.2024 Украина.ру
Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала визит Такера Карлсона в Москву, а также рассказала, почему преддверии президентских выборов в России так много желающих стать кандидатами и какие цели они преследуют
2024-02-07T13:28
2024-02-07T13:28
видео
такер карлсон
президентские выборы
россия
виктория нуланд
сша
владимир путин
выборы
сво
мексика
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видео, такер карлсон, президентские выборы, россия, виктория нуланд, сша, владимир путин, выборы, сво, мексика, валерий залужный, раскол, кризис, запад, украина, видео
Видео, Такер Карлсон, президентские выборы, Россия, Виктория Нуланд, США, Владимир Путин, выборы, СВО, Мексика, Валерий Залужный, раскол, кризис, Запад, Украина

Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова

13:28 07.02.2024
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала визит Такера Карлсона в Москву, а также рассказала, почему преддверии президентских выборов в России так много желающих стать кандидатами и какие цели они преследуют
00:38 - С какой целью Такер Карлсон прилетел в Москву?
03:27 - США: техасский вопрос и федеральный ответ;
06:30 - Президентские выборы в России;
12:17 - Патриотическое воспитание в РФ: проблемы и риски;
17:20 - Для чего Виктория Нуланд прилетала в Киев?
 
ВидеоТакер Карлсонпрезидентские выборыРоссияВиктория НуландСШАВладимир ПутинвыборыСВОМексикаВалерий ЗалужныйрасколкризисЗападУкраина
 
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