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Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова

Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова - 07.02.2024 Украина.ру

Что изменит интервью Путина в США и почему так много кандидатов на выборах президента России – Федосова

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру прокомментировала визит Такера Карлсона в Москву, а также рассказала, почему преддверии президентских выборов в России так много желающих стать кандидатами и какие цели они преследуют

2024-02-07T13:28

2024-02-07T13:28

2024-02-07T13:28

видео

такер карлсон

президентские выборы

россия

виктория нуланд

сша

владимир путин

выборы

сво

мексика

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00:38 - С какой целью Такер Карлсон прилетел в Москву?03:27 - США: техасский вопрос и федеральный ответ;06:30 - Президентские выборы в России;12:17 - Патриотическое воспитание в РФ: проблемы и риски;17:20 - Для чего Виктория Нуланд прилетала в Киев?

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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