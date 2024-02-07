Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии - 07.02.2024 Украина.ру
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Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии - 07.02.2024 Украина.ру
Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии
Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ
2024-02-07T11:54
2024-02-07T11:54
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"За" проголосовали 157 человек (88,2% от общего количества сенаторов). Решение принято единогласно.К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев.Изменения планируют внести в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.Парламентарий обратил внимание на то, что возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений – помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации.В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".
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новости, россия, совет федерации, вс рф, дискредитация вс рф, фейк, конфискация
Новости, Россия, Совет Федерации, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ, фейк, конфискация

Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

11:54 07.02.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ
"За" проголосовали 157 человек (88,2% от общего количества сенаторов). Решение принято единогласно.
К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев.
Изменения планируют внести в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.
Парламентарий обратил внимание на то, что возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений – помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации.
В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 13:26
"Закон о негодяях принят". В Госдуме утвердили закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФГосударственная дума РФ на пленарном заседании 31 января приняла во втором и третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства
 
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