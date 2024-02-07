https://ukraina.ru/20240207/1053133822.html

Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии - 07.02.2024 Украина.ру

Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ

2024-02-07T11:54

2024-02-07T11:54

2024-02-07T11:54

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"За" проголосовали 157 человек (88,2% от общего количества сенаторов). Решение принято единогласно.К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования преступлений. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев.Изменения планируют внести в Уголовной и Уголовно-процессуальный кодексы.Парламентарий обратил внимание на то, что возможность конфискации такого имущества уже существует. Законом лишь расширяется перечень преступлений – помимо террористических и экстремистских преступлений к ним будут относиться и преступления против безопасности Российской Федерации.В пресс-службе Госдумы России ранее объяснили, что "реквизировать у преступника можно либо орудие его преступление, например, телефон, с которого распространялись фейки, либо вознаграждение, которое он получил за свое злодеяние. Нажитые честным трудом дом, автомобиль или денежные накопления у виновного конфисковать не могут".

https://ukraina.ru/20240131/1053002638.html

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новости, россия, совет федерации, вс рф, дискредитация вс рф, фейк, конфискация