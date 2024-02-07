Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий - 07.02.2024 Украина.ру
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Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий
Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий - 07.02.2024 Украина.ру
Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий
Во Львовской области в результате ракетной атаки поврежден промышленный объект. Об этом сообщил 7 февраля в своем телеграм-канале глава Областной военной администрации Максим Козицкий
2024-02-07T11:52
2024-02-07T11:52
новости
львовская область
ракетный удар
пожар
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“Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания”, - уточнил Козицкий.По его словам, на площади около 300 м2 продолжается пожар, на месте работают пожарные. Информации о пострадавших или погибших нет, добавил Козицкий.Глава львовской военной администрации также сообщил, что украинская ПВО сбила одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет поврежденных объектов-также, уточнил он.Как сообщало издание Украина.ру, о повреждении нежилой инфраструктуры 7 февраля утром сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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новости, львовская область, ракетный удар, пожар
Новости, Львовская область, ракетный удар, пожар

Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий

11:52 07.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГорода мира. Львов
Города мира. Львов - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Во Львовской области в результате ракетной атаки поврежден промышленный объект. Об этом сообщил 7 февраля в своем телеграм-канале глава Областной военной администрации Максим Козицкий
“Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания”, - уточнил Козицкий.
По его словам, на площади около 300 м2 продолжается пожар, на месте работают пожарные. Информации о пострадавших или погибших нет, добавил Козицкий.

Глава львовской военной администрации также сообщил, что украинская ПВО сбила одну ракету в
Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет поврежденных объектов-также, уточнил он.
Как сообщало издание Украина.ру, о повреждении нежилой инфраструктуры 7 февраля утром сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Харьков
10:12
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывовВ Харькове в результате взрывов повреждена нежилая инфраструктура. Об этом утром 7 февраля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
 
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