https://ukraina.ru/20240207/1053132368.html

Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий

Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий - 07.02.2024 Украина.ру

Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий

Во Львовской области в результате ракетной атаки поврежден промышленный объект. Об этом сообщил 7 февраля в своем телеграм-канале глава Областной военной администрации Максим Козицкий

2024-02-07T11:52

2024-02-07T11:52

2024-02-07T11:52

новости

львовская область

ракетный удар

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101593/32/1015933297_0:48:3002:1737_1920x0_80_0_0_b4f952cac155adc9b021aff4a1d79775.jpg

“Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания”, - уточнил Козицкий.По его словам, на площади около 300 м2 продолжается пожар, на месте работают пожарные. Информации о пострадавших или погибших нет, добавил Козицкий.Глава львовской военной администрации также сообщил, что украинская ПВО сбила одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет поврежденных объектов-также, уточнил он.Как сообщало издание Украина.ру, о повреждении нежилой инфраструктуры 7 февраля утром сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

https://ukraina.ru/20240207/1053129994.html

львовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львовская область, ракетный удар, пожар