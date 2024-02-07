Во Львовской области поврежден промышленный объект - Козицкий
Во Львовской области в результате ракетной атаки поврежден промышленный объект. Об этом сообщил 7 февраля в своем телеграм-канале глава Областной военной администрации Максим Козицкий
“Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания”, - уточнил Козицкий.
По его словам, на площади около 300 м2 продолжается пожар, на месте работают пожарные. Информации о пострадавших или погибших нет, добавил Козицкий.
Глава львовской военной администрации также сообщил, что украинская ПВО сбила одну ракету в
Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет поврежденных объектов-также, уточнил он.
Глава львовской военной администрации также сообщил, что украинская ПВО сбила одну ракету в
Стрыйском районе. Жертв и пострадавших нет поврежденных объектов-также, уточнил он.
Как сообщало издание Украина.ру, о повреждении нежилой инфраструктуры 7 февраля утром сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.