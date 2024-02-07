Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes - 07.02.2024 Украина.ру
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Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes
Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes - 07.02.2024 Украина.ру
Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes
Франция может передать Украине истребители Mirage 2000D с треугольным крылом, которые снимает с вооружения. Об этом 7 февраля сообщило издание Forbes
2024-02-07T10:41
2024-02-07T10:41
новости
франция
истребитель
подарок
эммануэль макрон
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По данным издания, правительство Франции уже пообещало передать Украине боеприпасы для этих самолетов.Ранее Франция приняла решение модернизировать 55 из 86 самолетов Mirage 2000D, которые находились в эксплуатации около трех десятилетий. Планируется, что после модернизации срок службы самолетов будет продлен до 2030-х годов. В результате около 20 истребителей оказались лишними.Издание допускает, что о решении подарить списанные самолеты Украине французская сторона может объявить уже в этом месяце, в ходе визита президента Эммануэля Макрона на Украину.Французские истребители совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG, которые уже применяет ВСУ. Однако в настоящий момент на Украине нет ни необходимой для их обслуживания инфраструктуры, ни экипажей, готовых эксплуатировать Mirage, отмечает Forbes.
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новости, франция, истребитель, подарок, эммануэль макрон
Новости, Франция, истребитель, подарок, Эммануэль Макрон

Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes

10:41 07.02.2024
 
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt HechtMirage-2000
Mirage-2000 - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© commons.wikimedia.org / Tech. Sgt. Matt Hecht
Читать в
Франция может передать Украине истребители Mirage 2000D с треугольным крылом, которые снимает с вооружения. Об этом 7 февраля сообщило издание Forbes
По данным издания, правительство Франции уже пообещало передать Украине боеприпасы для этих самолетов.
Ранее Франция приняла решение модернизировать 55 из 86 самолетов Mirage 2000D, которые находились в эксплуатации около трех десятилетий. Планируется, что после модернизации срок службы самолетов будет продлен до 2030-х годов. В результате около 20 истребителей оказались лишними.
Издание допускает, что о решении подарить списанные самолеты Украине французская сторона может объявить уже в этом месяце, в ходе визита президента Эммануэля Макрона на Украину.
Французские истребители совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG, которые уже применяет ВСУ. Однако в настоящий момент на Украине нет ни необходимой для их обслуживания инфраструктуры, ни экипажей, готовых эксплуатировать Mirage, отмечает Forbes.
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НовостиФранцияистребительподарокЭммануэль Макрон
 
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