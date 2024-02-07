https://ukraina.ru/20240207/1053130623.html

Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes

Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes - 07.02.2024 Украина.ру

Франция может подарить Украине списанные истребители Mirage - Forbes

Франция может передать Украине истребители Mirage 2000D с треугольным крылом, которые снимает с вооружения. Об этом 7 февраля сообщило издание Forbes

2024-02-07T10:41

2024-02-07T10:41

2024-02-07T10:41

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франция

истребитель

подарок

эммануэль макрон

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По данным издания, правительство Франции уже пообещало передать Украине боеприпасы для этих самолетов.Ранее Франция приняла решение модернизировать 55 из 86 самолетов Mirage 2000D, которые находились в эксплуатации около трех десятилетий. Планируется, что после модернизации срок службы самолетов будет продлен до 2030-х годов. В результате около 20 истребителей оказались лишними.Издание допускает, что о решении подарить списанные самолеты Украине французская сторона может объявить уже в этом месяце, в ходе визита президента Эммануэля Макрона на Украину.Французские истребители совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG, которые уже применяет ВСУ. Однако в настоящий момент на Украине нет ни необходимой для их обслуживания инфраструктуры, ни экипажей, готовых эксплуатировать Mirage, отмечает Forbes.

https://ukraina.ru/20240205/1053098733.html

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новости, франция, истребитель, подарок, эммануэль макрон