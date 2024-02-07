Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена - 07.02.2024 Украина.ру
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Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена
Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена - 07.02.2024 Украина.ру
Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена
Выступление президента США Джо Байдена в галстуке цветов украинского флага неприемленно, написал экс-кандидат в президенты, американский политик Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter)
2024-02-07T10:13
2024-02-07T10:13
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флаг
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Президент США Джо Байден в недавнем выступлении перед корреспондентами в Белом доме предстал в желто-синем галстуке и со значком флага Украины.Пользователи соцсети поддержали политика в комментариях."Удивительно, что он еще не подал заявление на двойное гражданство с Украиной. Может быть, на следующей неделе", "Джо Байден - худший президент в истории Америки", "Невероятно. Он определенно выглядит как предатель конституции США и нас, людей", "Я предполагаю, он не понимает, что Америка в отчаянном положении", "Байден явно считает Украину 51-м штатом", - отреагировали американцы.В понедельник, 4 февраля, сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану южной границы страны, помощь Израилю и Украине. На поддержку киевского режима предлагалось выделить 60 миллиардов долларов, а на охрану границы с Мексикой в три раза меньше – около 20 миллиардов. Байден призвал конгресс как можно скорее принять предложенный законопроект. При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон полагает, что инициатива обречена на провал.
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новости, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, украинский, флаг
Новости, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, украинский, флаг

Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена

10:13 07.02.2024
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© AP / Andrew Harnik
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Выступление президента США Джо Байдена в галстуке цветов украинского флага неприемленно, написал экс-кандидат в президенты, американский политик Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter)
Президент США Джо Байден в недавнем выступлении перед корреспондентами в Белом доме предстал в желто-синем галстуке и со значком флага Украины.
"Байден носит флаг другой страны, счета которой мы оплачиваем, но мы ни разу не видели, чтобы Зеленский носил флаг страны, которая платит ему зарплату. Это многое говорит о больной психологии этих отношений", — написал Рамасвами в Х.
Пользователи соцсети поддержали политика в комментариях.
"Удивительно, что он еще не подал заявление на двойное гражданство с Украиной. Может быть, на следующей неделе", "Джо Байден - худший президент в истории Америки", "Невероятно. Он определенно выглядит как предатель конституции США и нас, людей", "Я предполагаю, он не понимает, что Америка в отчаянном положении", "Байден явно считает Украину 51-м штатом", - отреагировали американцы.
В понедельник, 4 февраля, сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану южной границы страны, помощь Израилю и Украине. На поддержку киевского режима предлагалось выделить 60 миллиардов долларов, а на охрану границы с Мексикой в три раза меньше – около 20 миллиардов.
Байден призвал конгресс как можно скорее принять предложенный законопроект. При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон полагает, что инициатива обречена на провал.
Вчера, 16:48
Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYTКиев хочет вернуть всю территорию, которую он контролировал до 2014 года, но это вряд ли произойдет, отмечает издание The New York Times 6 февраля в статье, в которой описывается лучшая и худшая версия будущего мира для Украины.
 
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