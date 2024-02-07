https://ukraina.ru/20240207/1053130171.html

Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена

Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена - 07.02.2024 Украина.ру

Нацепил флаг Украины: Рамасвами высмеял внешний вид Байдена

Выступление президента США Джо Байдена в галстуке цветов украинского флага неприемленно, написал экс-кандидат в президенты, американский политик Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter)

2024-02-07T10:13

2024-02-07T10:13

2024-02-07T10:13

новости

сша

украина

джо байден

владимир зеленский

украинский

флаг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/07/1053129837_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a5ec7ba27dce6d6c307ca8b4ca6cf12.jpg

Президент США Джо Байден в недавнем выступлении перед корреспондентами в Белом доме предстал в желто-синем галстуке и со значком флага Украины.Пользователи соцсети поддержали политика в комментариях."Удивительно, что он еще не подал заявление на двойное гражданство с Украиной. Может быть, на следующей неделе", "Джо Байден - худший президент в истории Америки", "Невероятно. Он определенно выглядит как предатель конституции США и нас, людей", "Я предполагаю, он не понимает, что Америка в отчаянном положении", "Байден явно считает Украину 51-м штатом", - отреагировали американцы.В понедельник, 4 февраля, сенат США представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану южной границы страны, помощь Израилю и Украине. На поддержку киевского режима предлагалось выделить 60 миллиардов долларов, а на охрану границы с Мексикой в три раза меньше – около 20 миллиардов. Байден призвал конгресс как можно скорее принять предложенный законопроект. При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон полагает, что инициатива обречена на провал.

https://ukraina.ru/20240206/1053120513.html

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, джо байден, владимир зеленский, украинский, флаг