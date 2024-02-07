В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов
© paul-itk.livejournal.comХарьков
© paul-itk.livejournal.com
В Харькове в результате взрывов повреждена нежилая инфраструктура. Об этом утром 7 февраля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших в результате взрывов нет.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктуры.
О взрывах в Киеве утром 7 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.
Также сообщалось о взрывах в Николаеве, в Киевской и Черкаской областях.