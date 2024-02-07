https://ukraina.ru/20240207/1053129994.html

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов - 07.02.2024 Украина.ру

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов

В Харькове в результате взрывов повреждена нежилая инфраструктура. Об этом утром 7 февраля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

2024-02-07T10:12

2024-02-07T10:12

2024-02-07T10:12

новости

харьков

взрыв

олег синегубов

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"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Он добавил, что пострадавших в результате взрывов нет.Мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктуры.О взрывах в Киеве утром 7 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.Также сообщалось о взрывах в Николаеве, в Киевской и Черкаской областях.

https://ukraina.ru/20240207/1053129402.html

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новости, харьков, взрыв, олег синегубов