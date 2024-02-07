В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов - 07.02.2024 Украина.ру
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В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов - 07.02.2024 Украина.ру
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов
В Харькове в результате взрывов повреждена нежилая инфраструктура. Об этом утром 7 февраля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
2024-02-07T10:12
2024-02-07T10:12
новости
харьков
взрыв
олег синегубов
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"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Он добавил, что пострадавших в результате взрывов нет.Мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктуры.О взрывах в Киеве утром 7 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.Также сообщалось о взрывах в Николаеве, в Киевской и Черкаской областях.
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новости, харьков, взрыв, олег синегубов
Новости, Харьков, взрыв, Олег Синегубов

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры в результате взрывов

10:12 07.02.2024
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков
Харьков
© paul-itk.livejournal.com
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В Харькове в результате взрывов повреждена нежилая инфраструктура. Об этом утром 7 февраля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
"По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших в результате взрывов нет.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил повреждение инфраструктуры.
О взрывах в Киеве утром 7 февраля сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал граждан не покидать укрытий до отбоя тревоги.
Также сообщалось о взрывах в Николаеве, в Киевской и Черкаской областях.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
09:18
"Не покидайте укрытий": Кличко предупредил киевлян об опасностиМэр Киева Виталий Кличко 7 февраля в своем телеграм-канале сообщил о взрыве в столице Украины
 
НовостиХарьковвзрывОлег Синегубов
 
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