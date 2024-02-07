Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным

Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФ

Сиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти на диалог. Но конфликт между Россией и Западом уже невозможно разрешить с помощью челночной дипломатии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков