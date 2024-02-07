https://ukraina.ru/20240207/1053129166.html
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал "РЕН ТВ"
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:54
карлсон
журналист
сша
владимир путин
новости
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"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон.Накануне журналист опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По его словам, он собирается сделать это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Публикация журналиста за девять часов набрала более 50 миллионов просмотров.
https://ukraina.ru/20240207/1053110551.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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карлсон, журналист, сша, владимир путин, новости
Карлсон, журналист, США, Владимир Путин, Новости
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным
09:06 07.02.2024 (обновлено: 09:54 07.02.2024)
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал "РЕН ТВ"
"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон.
Накануне журналист опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента.
По его словам, он собирается сделать это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Публикация журналиста за девять часов набрала более 50 миллионов просмотров.