Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053129166.html
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным - 07.02.2024 Украина.ру
Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал "РЕН ТВ"
2024-02-07T09:06
2024-02-07T09:54
карлсон
журналист
сша
владимир путин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cae12f7c94b5b0d5a7ea691d486bb7c.jpg
"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон.Накануне журналист опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента. По его словам, он собирается сделать это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.Публикация журналиста за девять часов набрала более 50 миллионов просмотров.
https://ukraina.ru/20240207/1053110551.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042210925_7:0:1714:1280_1920x0_80_0_0_cd47f4d68cf535d99d4206ba6999cec2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
карлсон, журналист, сша, владимир путин, новости
Карлсон, журналист, США, Владимир Путин, Новости

Американский журналист Карлсон поделился чувствами перед интервью с Путиным

09:06 07.02.2024 (обновлено: 09:54 07.02.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Журналист из США Такер Карлсон заявил, что не чувствует себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал "РЕН ТВ"
"Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно", - сказал Карлсон.
Накануне журналист опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя, в котором заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента.
По его словам, он собирается сделать это из-за того, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Публикация журналиста за девять часов набрала более 50 миллионов просмотров.
Трамп и Такер Карлсон
03:00
Политолог о том, какое послание привез в Москву Такер Карлсон и почему элиты США не станут друзьями РФСиюминутные интересы, возникшие из-за противоречий между республиканцами и демократами, заставляют США идти на диалог. Но конфликт между Россией и Западом уже невозможно разрешить с помощью челночной дипломатии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
КарлсонжурналистСШАВладимир ПутинНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния