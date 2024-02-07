https://ukraina.ru/20240207/1053110260.html

Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка

Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка - 07.02.2024 Украина.ру

Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка

В начале февраля в Ростове-на-Дону на конвейере тракторного завода "Ростсельмаш" собрали первые машины. Запущенное в конце января предприятие стало первым в новейшей истории России построенным с нуля тракторным заводом.

2024-02-07T07:42

2024-02-07T07:42

2024-02-07T07:42

эксклюзив

россия

канада

фк "ростсельмаш"

трактор

техника

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053110895_0:163:3078:1895_1920x0_80_0_0_b3b126594912a3ddab5aec80b589c439.jpg

В свою очередь, собираемые машины стали редким примером полной локализации производства иностранной техники в России. При этом в январе завод "Ростсельмаш" не только получил новый тракторный завод, но и потерял старый.Плюс завод и минус заводВ 2007 году "Ростсельмаш" — ведущий российский производитель зерноуборочной техники — купил погрязший в финансовых проблемах тракторный завод Buhler (Бюллер) в Канаде. К тому моменту завод не раз менял собственников. С 1966 года предприятие выпускало тракторы под брендом Versatile (Версатайл), в 1977 году завод купила Сornat Industries Incorporated, в 1987 году завод перешёл в собственность Ford, купившего годом ранее компанию New Holland. В 1991 году у завода вновь сменился собственник с Ford на Fiat (именно с шильдиком Fiat канадские тракторы поставлялись в Европу). В 1999 году FIAT объединился с американской Case IH, у которой была своя линейка мощных тракторов, поэтому Versatile продали корпорации Buhler. Но и у неё дела не задались — пришлось искать инвестора, которым стал "Ростсельмаш".С 2007 по январь 2022 года "Ростсельмаш" владел 80,4% акций канадского завода, а с января 2022 года — уже 96,7% акций предприятия. Завод выпускал добротные рамные и шарнирно-сочленённые тракторы Buhler Versatile (Бюллер Версатайл): 1000, 2000, 3000 и DT мощностью от 170 до 600 и выше лошадиных сил.С 2009 года часть выпускаемых в Канаде тракторов разбирали на крупные блоки и в виде машинокомплектов привозили в Ростов-на-Дону, где собирали вновь. Так "Ростсельмаш" выпускал 1,5 тыс. тракторов в год, но уже не под брендом Buhler Versatile, а под своей маркой RSM ("Ростсельмаш").Проблемы с канадским заводом начались сразу после начала СВО. В 2022 году власти Канады требовали от "Ростсельмаша" обеспечить канадскому заводу возможность автономной работы. "Ростсельмаш" новые условия выполнил: Константин Бабкин покинул пост в совете директоров канадской Buhler Industries. Завод к тому моменту на рынок России не работал — из Канады технику поставляли преимущественно на рынок США.Но к лету 2023 года автономной работы канадским властям оказалось мало. Банкиры и политики стали требовать от "Ростсельмаша" продать свою канадскую "дочку". Срок поставили до осени, угрожая введением санкций, а также проблемами с кредитованием и проводкой платежей. Деваться было некуда, "Ростсельмаш" начал искать покупателей.К 9 января 2024 года история с поиском покупателя и продажей завода закончилась. Его новым владельцем стал турецкий производитель тракторов Başak Traktör. Актив продали по "рыночной цене" в 45 млн долларов, а вырученные деньги РСМ вложит в дальнейшее развитие производства в России. Благо, развивать есть что, так как с 2007 года в России много чего успело измениться."Обрусевший" канадец в полях РоссииВплоть до 2014 года создавать полный цикл производства тракторов в России было невыгодно, о чём директор предприятия Константин Бабкин писал в статье "Почему тракторный завод останется в Канаде". Однако к тому моменту многое в России изменилось.Во-первых, рубль к доллару стал слабее в два раза, что привело к автоматическому удорожанию импортных машин и падению спроса на них, но подстегнуло импортозамещение. Во-вторых, существенно изменилась государственная политика в сфере сельхозмашиностроения. Заодно продовольственное эмбарго вместе с ростом мировых цен на продовольствие подстегнули рост сельхозпроизводства, что, в свою очередь, позволило агропредприятиям больше тратить на обновление техники.А так как федеральное правительство приняло программу №1432, компенсирующую за счёт бюджета аграриям часть стоимости сельскохозяйственной техники, то у производителей машин появился дополнительный стимул повышать локализацию производства. Дело в том, что компенсацию получали лишь те заводы, которые выполняли установленный правительством минимум технологических операций."Ростсельмаш" воспользовался новыми возможностями и стал работать над углублением локализации производства. Крупноузловой сборки оказалось недостаточно и в 2018 году в Ростове-на-Дону запустили серийное производство тракторов Versatile 2375. Так канадец Бюллер стал русским РСМ. Вскоре оказалось, что мощности нужно увеличивать — на фоне хороших урожаев и высоких цен на зерновые стал расти спрос на сельскохозяйственную технику. "Ростсельмаш" начал осваивать производство комплектующих для тракторов РСМ.В 2018 году РСМ подписал соглашение со своим давним поставщиком — производителем трансмиссий OKUBO GEAR Co. У японцев купили лицензию на выпуск коробок передач Quadshift 12x4 вместе со всей конструкторской и технической документацией и за 2 года в Ростове-на-Дону организовали производство трансмиссий и дифференциалов. Сперва трансмиссии собирали из импортных запчастей — шестерни и валы ввозили из Японии — но теперь их производят в России.В сентябре 2021 года "Ростсельмаш" приступил к строительству нового тракторного завода стоимостью около 6 млрд рублей. Завод планировали запустить в 2023 году, но из-за санкций (часть оборудования "застряла" в Евросоюзе) и возросших расходов предприятие стало дороже на 2 млрд рублей, запуск перенесли на январь 2024 года."Ростсельмашу" новый завод даст ряд преимуществ. Во-первых, позволит увеличить объёмы производства тракторов на 5 тыс. машин, выйдя на показатель в 6,5 тыс. тракторов в год. Во-вторых, компания станет лидером России не только в комбайно-, но и тракторостроении, усилив свои позиции в важнейших сельскохозяйственных регионах России — Северо-Кавказском, Центрально-Чернозёмном и Новороссии. В-третьих, завод компенсирует "Ростсельмашу" утрату контроля над канадским предприятием, благодаря которому в России теперь выпускают "обрусевшие" тракторы Бюллер.Кроме того, в 2021 году РСМ решила побороться за российский рынок дорожно-строительной техники, где традиционно доминировали импортные машины, начав разработку различных видов погрузчиков.Новые заводы и разработкиА так как в Ростове-на-Дону стали производить не только тракторы, но и трансмиссии с шестернями и валами, то, "Ростсельмашу" стало тесно. Поэтому там приняли решение вынести часть производств в соседний Таганрог, где с 2013 года простаивала площадка бывшего автозавода ТагАЗ, где в советские годы выпускали комбайны.Туда переместили дивизион прицепной и навесной техники "Клевер", начав в 2022 году реконструкцию простаивавшего свыше 10 лет завода. В перенос оборудования, восстановление площадки и расширение производственных мощностей вложили 1,5 млрд рублей. Первую технику произвели в мае 2023 года, а к концу 2024 года производство выйдет на полную силу. К тому моменту на заводе будут трудиться около 1,5 тыс. человек. К 2025 году в Таганроге планируют выпускать около 5 тыс. прицепной и навесной техники в год.Заодно на территории бывшего ТагАЗа началось строительство первого в Европе испытательного полигона для сельскохозяйственных машин и дорожно-строительной техники. В полигон площадью 14 га, на которых расположится три кольцевых трека и контрольно-испытательная станция со стендами, вложат 1 млрд рублей.А в декабре 2023 года с конвейеров сошли первые погрузчики от РСМ — компания планирует их представить в мае 2024 года. В конце 2025-начале 2026 года намечено открытие литейного завода, который будет выпускать корпусные детали для возросшего ассортимента техники "Ростсельмаша".Всего в развитие производства "Ростсельмаш" к 2026 году вложит 30 млрд рублей как своих, так и заёмных средств.***Закончить этот рассказ о "русификации" канадских тракторов и цикле модернизации "Ростсельмаша" стоит упомянутой турецкой компанией Başak Traktör, которой достался канадский завод Buhler. Başak Traktör не зря купила его: она специализируется на производстве тракторов от 0,2 до 4 тягового класса, а мощность самого крупного трактора данной компании ограничивается 122 лошадиными силами. Поэтому завод Buhler крайне пригодится Başak Traktör, благодаря ему она освоит производство тех же машин, которые научился выпускать "Ростсельмаш". В этом, похоже, и состоит предназначение завода Buhler: переходить из рук в руки, становясь технологическим донором для более активных и амбициозных производителей сельскохозяйственной техники.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20231026/1050526061.html

https://ukraina.ru/20231007/1049733293.html

россия

канада

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, россия, канада, фк "ростсельмаш", трактор, техника, сельское хозяйство