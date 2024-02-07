Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053110260.html
Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка
Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка - 07.02.2024 Украина.ру
Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка
В начале февраля в Ростове-на-Дону на конвейере тракторного завода "Ростсельмаш" собрали первые машины. Запущенное в конце января предприятие стало первым в новейшей истории России построенным с нуля тракторным заводом.
2024-02-07T07:42
2024-02-07T07:42
эксклюзив
россия
канада
фк "ростсельмаш"
трактор
техника
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053110895_0:163:3078:1895_1920x0_80_0_0_b3b126594912a3ddab5aec80b589c439.jpg
В свою очередь, собираемые машины стали редким примером полной локализации производства иностранной техники в России. При этом в январе завод "Ростсельмаш" не только получил новый тракторный завод, но и потерял старый.Плюс завод и минус заводВ 2007 году "Ростсельмаш" — ведущий российский производитель зерноуборочной техники — купил погрязший в финансовых проблемах тракторный завод Buhler (Бюллер) в Канаде. К тому моменту завод не раз менял собственников. С 1966 года предприятие выпускало тракторы под брендом Versatile (Версатайл), в 1977 году завод купила Сornat Industries Incorporated, в 1987 году завод перешёл в собственность Ford, купившего годом ранее компанию New Holland. В 1991 году у завода вновь сменился собственник с Ford на Fiat (именно с шильдиком Fiat канадские тракторы поставлялись в Европу). В 1999 году FIAT объединился с американской Case IH, у которой была своя линейка мощных тракторов, поэтому Versatile продали корпорации Buhler. Но и у неё дела не задались — пришлось искать инвестора, которым стал "Ростсельмаш".С 2007 по январь 2022 года "Ростсельмаш" владел 80,4% акций канадского завода, а с января 2022 года — уже 96,7% акций предприятия. Завод выпускал добротные рамные и шарнирно-сочленённые тракторы Buhler Versatile (Бюллер Версатайл): 1000, 2000, 3000 и DT мощностью от 170 до 600 и выше лошадиных сил.С 2009 года часть выпускаемых в Канаде тракторов разбирали на крупные блоки и в виде машинокомплектов привозили в Ростов-на-Дону, где собирали вновь. Так "Ростсельмаш" выпускал 1,5 тыс. тракторов в год, но уже не под брендом Buhler Versatile, а под своей маркой RSM ("Ростсельмаш").Проблемы с канадским заводом начались сразу после начала СВО. В 2022 году власти Канады требовали от "Ростсельмаша" обеспечить канадскому заводу возможность автономной работы. "Ростсельмаш" новые условия выполнил: Константин Бабкин покинул пост в совете директоров канадской Buhler Industries. Завод к тому моменту на рынок России не работал — из Канады технику поставляли преимущественно на рынок США.Но к лету 2023 года автономной работы канадским властям оказалось мало. Банкиры и политики стали требовать от "Ростсельмаша" продать свою канадскую "дочку". Срок поставили до осени, угрожая введением санкций, а также проблемами с кредитованием и проводкой платежей. Деваться было некуда, "Ростсельмаш" начал искать покупателей.К 9 января 2024 года история с поиском покупателя и продажей завода закончилась. Его новым владельцем стал турецкий производитель тракторов Başak Traktör. Актив продали по "рыночной цене" в 45 млн долларов, а вырученные деньги РСМ вложит в дальнейшее развитие производства в России. Благо, развивать есть что, так как с 2007 года в России много чего успело измениться."Обрусевший" канадец в полях РоссииВплоть до 2014 года создавать полный цикл производства тракторов в России было невыгодно, о чём директор предприятия Константин Бабкин писал в статье "Почему тракторный завод останется в Канаде". Однако к тому моменту многое в России изменилось.Во-первых, рубль к доллару стал слабее в два раза, что привело к автоматическому удорожанию импортных машин и падению спроса на них, но подстегнуло импортозамещение. Во-вторых, существенно изменилась государственная политика в сфере сельхозмашиностроения. Заодно продовольственное эмбарго вместе с ростом мировых цен на продовольствие подстегнули рост сельхозпроизводства, что, в свою очередь, позволило агропредприятиям больше тратить на обновление техники.А так как федеральное правительство приняло программу №1432, компенсирующую за счёт бюджета аграриям часть стоимости сельскохозяйственной техники, то у производителей машин появился дополнительный стимул повышать локализацию производства. Дело в том, что компенсацию получали лишь те заводы, которые выполняли установленный правительством минимум технологических операций."Ростсельмаш" воспользовался новыми возможностями и стал работать над углублением локализации производства. Крупноузловой сборки оказалось недостаточно и в 2018 году в Ростове-на-Дону запустили серийное производство тракторов Versatile 2375. Так канадец Бюллер стал русским РСМ. Вскоре оказалось, что мощности нужно увеличивать — на фоне хороших урожаев и высоких цен на зерновые стал расти спрос на сельскохозяйственную технику. "Ростсельмаш" начал осваивать производство комплектующих для тракторов РСМ.В 2018 году РСМ подписал соглашение со своим давним поставщиком — производителем трансмиссий OKUBO GEAR Co. У японцев купили лицензию на выпуск коробок передач Quadshift 12x4 вместе со всей конструкторской и технической документацией и за 2 года в Ростове-на-Дону организовали производство трансмиссий и дифференциалов. Сперва трансмиссии собирали из импортных запчастей — шестерни и валы ввозили из Японии — но теперь их производят в России.В сентябре 2021 года "Ростсельмаш" приступил к строительству нового тракторного завода стоимостью около 6 млрд рублей. Завод планировали запустить в 2023 году, но из-за санкций (часть оборудования "застряла" в Евросоюзе) и возросших расходов предприятие стало дороже на 2 млрд рублей, запуск перенесли на январь 2024 года."Ростсельмашу" новый завод даст ряд преимуществ. Во-первых, позволит увеличить объёмы производства тракторов на 5 тыс. машин, выйдя на показатель в 6,5 тыс. тракторов в год. Во-вторых, компания станет лидером России не только в комбайно-, но и тракторостроении, усилив свои позиции в важнейших сельскохозяйственных регионах России — Северо-Кавказском, Центрально-Чернозёмном и Новороссии. В-третьих, завод компенсирует "Ростсельмашу" утрату контроля над канадским предприятием, благодаря которому в России теперь выпускают "обрусевшие" тракторы Бюллер.Кроме того, в 2021 году РСМ решила побороться за российский рынок дорожно-строительной техники, где традиционно доминировали импортные машины, начав разработку различных видов погрузчиков.Новые заводы и разработкиА так как в Ростове-на-Дону стали производить не только тракторы, но и трансмиссии с шестернями и валами, то, "Ростсельмашу" стало тесно. Поэтому там приняли решение вынести часть производств в соседний Таганрог, где с 2013 года простаивала площадка бывшего автозавода ТагАЗ, где в советские годы выпускали комбайны.Туда переместили дивизион прицепной и навесной техники "Клевер", начав в 2022 году реконструкцию простаивавшего свыше 10 лет завода. В перенос оборудования, восстановление площадки и расширение производственных мощностей вложили 1,5 млрд рублей. Первую технику произвели в мае 2023 года, а к концу 2024 года производство выйдет на полную силу. К тому моменту на заводе будут трудиться около 1,5 тыс. человек. К 2025 году в Таганроге планируют выпускать около 5 тыс. прицепной и навесной техники в год.Заодно на территории бывшего ТагАЗа началось строительство первого в Европе испытательного полигона для сельскохозяйственных машин и дорожно-строительной техники. В полигон площадью 14 га, на которых расположится три кольцевых трека и контрольно-испытательная станция со стендами, вложат 1 млрд рублей.А в декабре 2023 года с конвейеров сошли первые погрузчики от РСМ — компания планирует их представить в мае 2024 года. В конце 2025-начале 2026 года намечено открытие литейного завода, который будет выпускать корпусные детали для возросшего ассортимента техники "Ростсельмаша".Всего в развитие производства "Ростсельмаш" к 2026 году вложит 30 млрд рублей как своих, так и заёмных средств.***Закончить этот рассказ о "русификации" канадских тракторов и цикле модернизации "Ростсельмаша" стоит упомянутой турецкой компанией Başak Traktör, которой достался канадский завод Buhler. Başak Traktör не зря купила его: она специализируется на производстве тракторов от 0,2 до 4 тягового класса, а мощность самого крупного трактора данной компании ограничивается 122 лошадиными силами. Поэтому завод Buhler крайне пригодится Başak Traktör, благодаря ему она освоит производство тех же машин, которые научился выпускать "Ростсельмаш". В этом, похоже, и состоит предназначение завода Buhler: переходить из рук в руки, становясь технологическим донором для более активных и амбициозных производителей сельскохозяйственной техники.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20231026/1050526061.html
https://ukraina.ru/20231007/1049733293.html
россия
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053110895_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_174453ae60c24519af7dceb5717e7af3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, канада, фк "ростсельмаш", трактор, техника, сельское хозяйство
Эксклюзив, Россия, Канада, ФК "Ростсельмаш", трактор, техника, Сельское хозяйство

Как санкции против России помогли России обрести свое производство тракторов. "Ростсельмаш" и его дочка

07:42 07.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать в
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
В начале февраля в Ростове-на-Дону на конвейере тракторного завода "Ростсельмаш" собрали первые машины. Запущенное в конце января предприятие стало первым в новейшей истории России построенным с нуля тракторным заводом.
В свою очередь, собираемые машины стали редким примером полной локализации производства иностранной техники в России. При этом в январе завод "Ростсельмаш" не только получил новый тракторный завод, но и потерял старый.
Плюс завод и минус завод
В 2007 году "Ростсельмаш" — ведущий российский производитель зерноуборочной техники — купил погрязший в финансовых проблемах тракторный завод Buhler (Бюллер) в Канаде. К тому моменту завод не раз менял собственников. С 1966 года предприятие выпускало тракторы под брендом Versatile (Версатайл), в 1977 году завод купила Сornat Industries Incorporated, в 1987 году завод перешёл в собственность Ford, купившего годом ранее компанию New Holland. В 1991 году у завода вновь сменился собственник с Ford на Fiat (именно с шильдиком Fiat канадские тракторы поставлялись в Европу). В 1999 году FIAT объединился с американской Case IH, у которой была своя линейка мощных тракторов, поэтому Versatile продали корпорации Buhler. Но и у неё дела не задались — пришлось искать инвестора, которым стал "Ростсельмаш".
С 2007 по январь 2022 года "Ростсельмаш" владел 80,4% акций канадского завода, а с января 2022 года — уже 96,7% акций предприятия. Завод выпускал добротные рамные и шарнирно-сочленённые тракторы Buhler Versatile (Бюллер Версатайл): 1000, 2000, 3000 и DT мощностью от 170 до 600 и выше лошадиных сил.
С 2009 года часть выпускаемых в Канаде тракторов разбирали на крупные блоки и в виде машинокомплектов привозили в Ростов-на-Дону, где собирали вновь. Так "Ростсельмаш" выпускал 1,5 тыс. тракторов в год, но уже не под брендом Buhler Versatile, а под своей маркой RSM ("Ростсельмаш").
Проблемы с канадским заводом начались сразу после начала СВО. В 2022 году власти Канады требовали от "Ростсельмаша" обеспечить канадскому заводу возможность автономной работы. "Ростсельмаш" новые условия выполнил: Константин Бабкин покинул пост в совете директоров канадской Buhler Industries. Завод к тому моменту на рынок России не работал — из Канады технику поставляли преимущественно на рынок США.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Но к лету 2023 года автономной работы канадским властям оказалось мало. Банкиры и политики стали требовать от "Ростсельмаша" продать свою канадскую "дочку". Срок поставили до осени, угрожая введением санкций, а также проблемами с кредитованием и проводкой платежей. Деваться было некуда, "Ростсельмаш" начал искать покупателей.
К 9 января 2024 года история с поиском покупателя и продажей завода закончилась. Его новым владельцем стал турецкий производитель тракторов Başak Traktör. Актив продали по "рыночной цене" в 45 млн долларов, а вырученные деньги РСМ вложит в дальнейшее развитие производства в России. Благо, развивать есть что, так как с 2007 года в России много чего успело измениться.
"Обрусевший" канадец в полях России
Вплоть до 2014 года создавать полный цикл производства тракторов в России было невыгодно, о чём директор предприятия Константин Бабкин писал в статье "Почему тракторный завод останется в Канаде". Однако к тому моменту многое в России изменилось.
Во-первых, рубль к доллару стал слабее в два раза, что привело к автоматическому удорожанию импортных машин и падению спроса на них, но подстегнуло импортозамещение. Во-вторых, существенно изменилась государственная политика в сфере сельхозмашиностроения. Заодно продовольственное эмбарго вместе с ростом мировых цен на продовольствие подстегнули рост сельхозпроизводства, что, в свою очередь, позволило агропредприятиям больше тратить на обновление техники.
А так как федеральное правительство приняло программу №1432, компенсирующую за счёт бюджета аграриям часть стоимости сельскохозяйственной техники, то у производителей машин появился дополнительный стимул повышать локализацию производства. Дело в том, что компенсацию получали лишь те заводы, которые выполняли установленный правительством минимум технологических операций.
"Ростсельмаш" воспользовался новыми возможностями и стал работать над углублением локализации производства. Крупноузловой сборки оказалось недостаточно и в 2018 году в Ростове-на-Дону запустили серийное производство тракторов Versatile 2375. Так канадец Бюллер стал русским РСМ. Вскоре оказалось, что мощности нужно увеличивать — на фоне хороших урожаев и высоких цен на зерновые стал расти спрос на сельскохозяйственную технику. "Ростсельмаш" начал осваивать производство комплектующих для тракторов РСМ.
В 2018 году РСМ подписал соглашение со своим давним поставщиком — производителем трансмиссий OKUBO GEAR Co. У японцев купили лицензию на выпуск коробок передач Quadshift 12x4 вместе со всей конструкторской и технической документацией и за 2 года в Ростове-на-Дону организовали производство трансмиссий и дифференциалов. Сперва трансмиссии собирали из импортных запчастей — шестерни и валы ввозили из Японии — но теперь их производят в России.
В сентябре 2021 года "Ростсельмаш" приступил к строительству нового тракторного завода стоимостью около 6 млрд рублей. Завод планировали запустить в 2023 году, но из-за санкций (часть оборудования "застряла" в Евросоюзе) и возросших расходов предприятие стало дороже на 2 млрд рублей, запуск перенесли на январь 2024 года.
Три сестры монумент - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября 2023, 19:29
Лукашенко озадачил российского губернатора: "Нужно ли создавать параллельные производства?"Правительство Белоруссии в свете договоренностей с Владимиром Путиным получило предельно чёткую установку - максимально активно отрабатывать кооперационные проекты с регионами России. Об этом 26 октября в Минске заявил Александр Лукашенко на переговорах с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.
"Ростсельмашу" новый завод даст ряд преимуществ. Во-первых, позволит увеличить объёмы производства тракторов на 5 тыс. машин, выйдя на показатель в 6,5 тыс. тракторов в год. Во-вторых, компания станет лидером России не только в комбайно-, но и тракторостроении, усилив свои позиции в важнейших сельскохозяйственных регионах России — Северо-Кавказском, Центрально-Чернозёмном и Новороссии. В-третьих, завод компенсирует "Ростсельмашу" утрату контроля над канадским предприятием, благодаря которому в России теперь выпускают "обрусевшие" тракторы Бюллер.
Кроме того, в 2021 году РСМ решила побороться за российский рынок дорожно-строительной техники, где традиционно доминировали импортные машины, начав разработку различных видов погрузчиков.
Новые заводы и разработки
А так как в Ростове-на-Дону стали производить не только тракторы, но и трансмиссии с шестернями и валами, то, "Ростсельмашу" стало тесно. Поэтому там приняли решение вынести часть производств в соседний Таганрог, где с 2013 года простаивала площадка бывшего автозавода ТагАЗ, где в советские годы выпускали комбайны.
Туда переместили дивизион прицепной и навесной техники "Клевер", начав в 2022 году реконструкцию простаивавшего свыше 10 лет завода. В перенос оборудования, восстановление площадки и расширение производственных мощностей вложили 1,5 млрд рублей. Первую технику произвели в мае 2023 года, а к концу 2024 года производство выйдет на полную силу. К тому моменту на заводе будут трудиться около 1,5 тыс. человек. К 2025 году в Таганроге планируют выпускать около 5 тыс. прицепной и навесной техники в год.
Трактор СХТЗ-15/30 в Днепропетровском историческом музее
7 октября 2023, 08:00История
ХТЗ: американский гигант сталинской индустриализацииТоржественное открытие одного из главных промышленных гигантов первой пятилетки, который должен был исправить ситуацию с "поголовьем" тракторов для коллективизации – Харьковского тракторного завода, состоялось 1 октября 1931 года. А за 11 месяцев 1933 года он дал 28 285 тракторов – лишь немногим меньше их общего количества в СССР в 1927 году
Заодно на территории бывшего ТагАЗа началось строительство первого в Европе испытательного полигона для сельскохозяйственных машин и дорожно-строительной техники. В полигон площадью 14 га, на которых расположится три кольцевых трека и контрольно-испытательная станция со стендами, вложат 1 млрд рублей.
А в декабре 2023 года с конвейеров сошли первые погрузчики от РСМ — компания планирует их представить в мае 2024 года. В конце 2025-начале 2026 года намечено открытие литейного завода, который будет выпускать корпусные детали для возросшего ассортимента техники "Ростсельмаша".
Всего в развитие производства "Ростсельмаш" к 2026 году вложит 30 млрд рублей как своих, так и заёмных средств.
***
Закончить этот рассказ о "русификации" канадских тракторов и цикле модернизации "Ростсельмаша" стоит упомянутой турецкой компанией Başak Traktör, которой достался канадский завод Buhler. Başak Traktör не зря купила его: она специализируется на производстве тракторов от 0,2 до 4 тягового класса, а мощность самого крупного трактора данной компании ограничивается 122 лошадиными силами. Поэтому завод Buhler крайне пригодится Başak Traktör, благодаря ему она освоит производство тех же машин, которые научился выпускать "Ростсельмаш". В этом, похоже, и состоит предназначение завода Buhler: переходить из рук в руки, становясь технологическим донором для более активных и амбициозных производителей сельскохозяйственной техники.
 
ЭксклюзивРоссияКанадаФК "Ростсельмаш"трактортехникаСельское хозяйство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния