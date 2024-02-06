https://ukraina.ru/20240206/1053125134.html

СБУ оправдывается за "притеснение СМИ", Буданов попросил у Канады ракеты, но есть нюанс. Итоги 6 февраля

СБУ оправдывается за "притеснение СМИ", Буданов попросил у Канады ракеты, но есть нюанс. Итоги 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру

СБУ оправдывается за "притеснение СМИ", Буданов попросил у Канады ракеты, но есть нюанс. Итоги 6 февраля

В СБУ начинаются чистки из-за прослушки корпоратива "Бигус-инфо"; Буданов попросил у Канады списанные ракеты; звездная комментатор украинского нацотбора на Евровидение попала в религиозный скандал

2024-02-06T18:00

2024-02-06T18:00

2024-02-06T18:00

эксклюзив

хроники

украина

евровидение

кирилл буданов

канада

ракеты

сбу

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СБУ и свобода прессыВо вторник, 6 февраля, Верховная Рада Украины вызвала главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка для объяснения на тему прослушки журналистов проекта Bihus.Info, сообщает "Суспільне новини".Накануне журналисты проекта заявили, что аудио и видеозаписи с их новогоднего корпоратива в Киеве, оказавшиеся в сети, были сделаны сотрудниками СБУ по приказу Департамента защиты национальной государственности."За день до вылазки Bihus.Info в загородный комплекс, свой "корпоратив" там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номерах прикрытия и привозили с собой огромные чемоданы", - сказано в их журналистском расследрвании.Депутат ВР от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* сообщил, что Малюк после этого заявления уволил всех участников операции против медиа-проекта.Он считает, что за такие действия сотрудники спеслужбы должны были не быть уволены, а предстать перед судом."То есть прямо сейчас Генпрокурор должен лично внести в ЕСГР (госреестр) дело по сотрудникам СБУ и прокурорам, которые санкционировали эту слежку", - написал он.Пресс-служба СБУ опубликовала заявление самого Малюка, в котором он перечисляет "заслуги" спецслужбы, включая теракт на Крымском мосту и разработку уникальных морских дронов."При таких обстоятельствах вызывают искреннее возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации и причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических средств, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", - написал Малюк.Эти действия он решительно осудил и подчеркнул, что свобода слова и независимость медиа являются для него и Украины базовыми демократическими ценностями и "отличием страны от России".Скандал со СМИ, произошедший в начале зимы, на Украине назвали "давлением на главного расследователя и обличителя коррупционеров" – Дениса Бигуса.В сеть слили видео, на котором сотрудники программы "Бигус-инфо" (операторы) употребляют наркотические средства. Денис Бигус сообщил, что уволил этих сотрудников, но рассказал, что его команду прослушивали, снимали на скрытую камеру, что, скорее всего, является наездом на него самого.Канадские ракетыКиев просит Канаду предать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван, заявил 6 февраля в интервью Global News глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.По словам Буданова, это помогло бы Украине "отбиться" от российской армии и сэкономило бы канадским налогоплательщикам деньги на их уничтожение. Ракеты будут использоваться как для украинских ударных вертолетов, так и для наземных пусковых установок для поражения российских танков и артиллерии, добавил он.Канадские официальные лица заявили, что запрос изучают. При этом они предупредили, что ракеты СRV7 произведены несколько десятилетий назад, и что они за это время могли стать небезопасными в обращении и транспортировке.Канадские военные опасаются по поводу того, можно ли безопасно доставить эти ракеты на Украину по воздуху. Также они подчеркивают, что передача Украине ракет, предназначенных для уничтожения, означала бы разрыв контракта с утилизационной компанией, которая для этой работы строит специальное оборудование.Эксперты, опрошенные Global News, подчеркивают, что ракетное топливо имеет ограниченный срок службы и может стать нестабильным по прошествии стольких лет. Но так как CRV7 используют твердое топливо, они все еще могут быть безопасными, если они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнений.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов объяснил, сохраняют ли эти ракеты свой боевой потенциал:"Канадские власти в силу своей отпетой русофобии могут передать эти ракеты киевскому режиму, но качество этих боеприпасов будет сомнительным, вне всякого сомнения. Но это будет дешевле, чем утилизировать эти ракеты. Но каким бы ни был старым боеприпас, это оружие, которое может быть использовано, хотя вероятность небезопасного использования кратно выше, чем у боеприпасов, которые имеют гарантию по срокам хранения.Современная война такова, что некоторые типы вооружений могут быть использованы не так, как изначально планировалось. Они могут старые канадские ракеты подвешивать на свои БПЛА и применять их в кинетическом варианте, чтобы они срабатывали не от своего пуска, а от удара. Как они киевский режим будет использовать эти боеприпасы, вопрос второй.лавное – будет ли Канада предоставлять эти боеприпасы в распоряжение Киева. Далее нужно будет смотреть, какие технические решения для адаптации этого боеприпаса будут применяться специалистами ВСУ. Это задача нашей разведки", - рассказал эксперт.Религия и шоуВокруг украинского национального отбора участников для "Евровидения" произошел очередной скандал, на этот раз – религиозный.Издание "Обозреватель" во вторник опубликовало разгромный материал о сурдопереводчице Ольге Буназив, которая накануне стала звездой, благодаря необычному и эмоциональному переводу происходящего, на сцене нацотбора.Буназив оказалась фанаткой московского патриарха, заявили в СМИ."В Украине есть УПЦ и пцу**. В УПЦ Блаженнейшего Онуфрия выбирал украинский народ и священство. В пцу Епифаний − самопровозглашенный блаженнейший, его никто не выбирал. Дальше просто, пцу объединилось с властью, и желают уничтожить УПЦ", - написала сама девушка в своих соцсетях, добавив, что не считает украинскую каноническую церковь виновной в госизмене.За последние дни это – второй скандал, связанный с "Евровидением": накануне различные негативные комментарии обрашились на победительниц нацотбора, дуэт артисток alyona alyona (Алёна Савраненко) и Jerry Heil (Яна Шемаева).Критики обвинили их в копировании западной стилистике вокала, утрате украинской идентичности и непомерных тратах, запланированных на участие в конкурсе на фоне боевых действий.Ярче всех высказалась националистка, филолог Ирина Фарион, которую Facebook*** заблокировал за оскорбление Савраненко: Фарион возмутило ее "московское" имя Алёна.*Признан экстремистом и террористом в РФ**Сохранена авторская орфография*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240206/1053123205.html

https://ukraina.ru/20240206/1053119307.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, евровидение, кирилл буданов, канада, ракеты, сбу