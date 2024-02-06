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Львовский облсовет запретил украинским властям преследовать Ирину Фарион

Львовский облсовет запретил украинским властям преследовать Ирину Фарион - 06.02.2024 Украина.ру

Львовский облсовет запретил украинским властям преследовать Ирину Фарион

Львовский облсовет проголосовал за "прекращение травли" экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Трансляция заседания велась на YouTube-канале областного совета. Об этом 6 февраля сообщило издание "Страна.ua"

2024-02-06T17:52

2024-02-06T17:52

2024-02-06T17:52

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6 февраля депутаты Львовского облсовета со второй попытки проголосовали за "прекращение преследования" Ирины Фарион. За это отдали голоса 55 депутатов. На предыдущем заседании для поддержки аналогичного обращения депутатам не хватило 10 голосов. Львовские депутаты обратились к Верховной Раде и Кабмину Украины с требованием "прекратить преследование Ирины Фарион и принять действенные меры для утверждения и развития государственного языка".В облсовете также призвали "не допустить, чтобы в украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык". Скандал с участием Ирины Фарион разгорелся после того, как экс-депутат в интервью украинскому Пятому каналу заявила, что боевики ВСУ обязаны говорить только на государственном языке, иначе — они не украинцы и им следует называть себя русскими.После этого инцидента на Фарион обрушилась волна критики, ее уволили из университета "Львовская политехника". В СБУ завело дело, причем о ходе его расследования ничего не сообщалось.Фарион отличается крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Ранее Фарион также предложила русскоязычным азовцам* переехать в Сибирь и "хвасталась", что ее внук бьет русскоязычных одногруппников в детском саду.* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России

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новости, ирина фарион, власти украины, львов, украина, украинский язык, верховная рада, облсовет