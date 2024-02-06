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Четверть населения Канады считает, что Украина слишком много получает от них - опрос

Четверть населения Канады считает, что Украина слишком много получает от них - опрос - 06.02.2024 Украина.ру

Четверть населения Канады считает, что Украина слишком много получает от них - опрос

Четверть населения Канады считает, что страна оказывает слишком много помощи Украине. Это следует из результатов опроса, проведенного канадским институтом Angus Reid в январе этого года

2024-02-06T17:59

2024-02-06T17:59

2024-02-06T17:59

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Этот показатель удвоился по сравнению с маем 2022 года, когда такого мнения придерживались 13% канадцев."За тот же промежуток времени число тех, кто считает, что Канада делает недостаточно сократилось вдвое (с 38% до 19%)", - приводит институт результаты опроса.Согласно результатами исследования, 35% опрошенных заявили, что Канада должна поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", 10% полагают, что оказание помощи Киеву продолжится лишь на год. Еще 20% канадцев убеждены, что военный конфликт должен завершиться уже сейчас путем мирных переговоров, инициированных Украиной.В опросе участвовало 1617 взрослых канадцев, которые являются членами форума Angus Reid.В интервью канадским СМИ глава ГУР Украины Кирилл Буданов попросил власти страны передать Киеву 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.Украинская сторона настаивает на том, что эти ракеты им просто необходимы, несмотря на то, что они могут быть небезопасны в обращении и транспортировке из-за просроченного ракетного топлива.Канадский советник украинской армии Кейт Маккенна полагает, что ракеты CRV7 представляют огромную ценность для обороны Украины. По ее словам, сами ракеты состоят из ряда частей, включая корпус, ракетное топливо, двигатель. Каждый из этих компонентов может быть использован украинцами повторно, считает она.

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новости, канада, украина, опрос, помощь