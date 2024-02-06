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ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой

ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой - 06.02.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником аварийную группу РЭС в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:08

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россия

днр

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ясиноватая

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всу

беспилотники

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Градоначальник уточнил, что никто не пострадал. В связи с атакой пока невозможно полностью ликвидировать последствия ночной аварии. Часть жителей города остается без электричества. Шевченко заявил, что в ближайшее время работы возобновят.Ранее мэр сообщил об активных действиях беспилотников ВСУ в Ясиноватой.Представительство ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 мм.

https://ukraina.ru/20240206/1053102080.html

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днр

донецкая народная республика

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, мэр, всу, беспилотники