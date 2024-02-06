ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой - 06.02.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой
ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой - 06.02.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником аварийную группу РЭС в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале
2024-02-06T17:08
2024-02-06T17:08
новости
россия
днр
донецкая народная республика
ясиноватая
мэр
всу
беспилотники
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Градоначальник уточнил, что никто не пострадал. В связи с атакой пока невозможно полностью ликвидировать последствия ночной аварии. Часть жителей города остается без электричества. Шевченко заявил, что в ближайшее время работы возобновят.Ранее мэр сообщил об активных действиях беспилотников ВСУ в Ясиноватой.Представительство ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 мм.
https://ukraina.ru/20240206/1053102080.html
россия
днр
донецкая народная республика
ясиноватая
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, мэр, всу, беспилотники
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, мэр, ВСУ, беспилотники

ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой

17:08 06.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником аварийную группу РЭС в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале
"Ясиноватая. Аварийную группу РЭС, при выполнении ремонтно-восстановительных работ, атаковал беспилотник ВФУ", - написал Шевченко.
Градоначальник уточнил, что никто не пострадал. В связи с атакой пока невозможно полностью ликвидировать последствия ночной аварии. Часть жителей города остается без электричества. Шевченко заявил, что в ближайшее время работы возобновят.
Ранее мэр сообщил об активных действиях беспилотников ВСУ в Ясиноватой.
Представительство ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 мм.
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