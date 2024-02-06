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ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой
ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой - 06.02.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником аварийную группу РЭС в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале
2024-02-06T17:08
2024-02-06T17:08
2024-02-06T17:08
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Градоначальник уточнил, что никто не пострадал. В связи с атакой пока невозможно полностью ликвидировать последствия ночной аварии. Часть жителей города остается без электричества. Шевченко заявил, что в ближайшее время работы возобновят.Ранее мэр сообщил об активных действиях беспилотников ВСУ в Ясиноватой.Представительство ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой три снаряда "натовского" калибра 155 мм.
https://ukraina.ru/20240206/1053102080.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, ясиноватая, мэр, всу, беспилотники
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, мэр, ВСУ, беспилотники
ВСУ атаковали беспилотником ремонтную бригаду в Ясиноватой
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником аварийную группу РЭС в Ясиноватой, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале