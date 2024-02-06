https://ukraina.ru/20240206/1053120660.html

Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины

Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины - 06.02.2024 Украина.ру

Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины

На Украине двое мужчин заплатили 6000 евро за нелегальный выезд из страны. Их задержали пограничники. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины

2024-02-06T16:43

2024-02-06T16:43

2024-02-06T16:43

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Один из жителей Черновицкой области на собственном автомобиле вез двух мужчин к границе с Румынией. Пассажиры должны были выйти и перейти границу пешком. Действия координировал некий организатор по мобильному телефону.Ночью автомобиль остановили для проверки. Пограничники схватил водителя, вытащили и бросили на землю.- Выходим! - приказывали пограничники, и сами доставали из автомобиля пассажиров.Организатору с водителем грозит уголовная ответственность. На их двух клиентов составлены административные протоколы.Число украинских уклонистов на Украине увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов.

https://ukraina.ru/20240206/1053117860.html

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новости, украина, уклонисты, всу