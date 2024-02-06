Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины - 06.02.2024 Украина.ру
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Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины
Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины - 06.02.2024 Украина.ру
Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины
На Украине двое мужчин заплатили 6000 евро за нелегальный выезд из страны. Их задержали пограничники. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
2024-02-06T16:43
2024-02-06T16:43
новости
украина
уклонисты
всу
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Один из жителей Черновицкой области на собственном автомобиле вез двух мужчин к границе с Румынией. Пассажиры должны были выйти и перейти границу пешком. Действия координировал некий организатор по мобильному телефону.Ночью автомобиль остановили для проверки. Пограничники схватил водителя, вытащили и бросили на землю.- Выходим! - приказывали пограничники, и сами доставали из автомобиля пассажиров.Организатору с водителем грозит уголовная ответственность. На их двух клиентов составлены административные протоколы.Число украинских уклонистов на Украине увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов.
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новости, украина, уклонисты, всу
Новости, Украина, уклонисты, ВСУ

Зря отдали €6000: двух уклонистов поймали при попытке бегства с Украины

16:43 06.02.2024
 
© МВД Украины
© МВД Украины
Читать в
На Украине двое мужчин заплатили 6000 евро за нелегальный выезд из страны. Их задержали пограничники. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Один из жителей Черновицкой области на собственном автомобиле вез двух мужчин к границе с Румынией. Пассажиры должны были выйти и перейти границу пешком. Действия координировал некий организатор по мобильному телефону.
Ночью автомобиль остановили для проверки. Пограничники схватил водителя, вытащили и бросили на землю.
- Выходим! - приказывали пограничники, и сами доставали из автомобиля пассажиров.
Организатору с водителем грозит уголовная ответственность. На их двух клиентов составлены административные протоколы.
Число украинских уклонистов на Украине увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов.
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