Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYT - 06.02.2024 Украина.ру
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Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYT
Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYT - 06.02.2024 Украина.ру
Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYT
Киев хочет вернуть всю территорию, которую он контролировал до 2014 года, но это вряд ли произойдет, отмечает издание The New York Times 6 февраля в статье, в которой описывается лучшая и худшая версия будущего мира для Украины.
2024-02-06T16:48
2024-02-06T16:48
новости
сша
украина
мир
помощь
конгресс сша
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Украинцы верят в свою способность дать отпор и многие из них считают, что уступки России будут означать, что их соотечественники погибли напрасно, отмечают авторы статьи. Тем не менее, ситуация мрачная - страна потеряла почти пятую часть своей территории и целое поколение молодых людей, у Киева заканчиваются боеприпасы и снаряжение, констатируют они.Хотя Европа и одобрила экономическую помощь Украине в размере 54 млрд долларов, именно американские деньги обеспечивают военную мощь Киева, подчеркивает издание. Однако, большинство республиканцев в Палате представителей Конгресса США теперь выступают против дальнейшей помощи Киеву. Финансирование застряло в дебатах о пограничной политике, отмечает NYT.Авторы задаются вопросом: если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, то какую сделку она может заключить?По их мнению, Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое признает суверенитет России над территорией, которую она в настоящее время контролирует и которое "заставит Украину сохранять нейтралитет, остановив ее интеграцию с Европой"."Украинцы называют эту сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять ее", - отмечает издание.Более выгодная сделка для Украины вернула бы ей хотя бы часть земель, а также обещание, что США и Европа помогут защитить ее от России, полагает газета. Какие земли имеют в виду авторы - не уточняется."Но для того, чтобы эта сделка стала возможной, Украине понадобятся более сильные вооруженные силы, чтобы подорвать мощь России. Российская армия понесла потери, ее самое современное вооружение было утрачено, ее модернизация отброшена на годы назад. Если предложенный пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов когда-нибудь будет принят, это может позволить Украине наносить более дерзкие удары в тыл России — операции, которые выводят Москву из равновесия", - размышляют авторы статьи.Деньги, выделенные Конгрессом США, помогут Украине укрепить свои позиции за столом переговоров, резюмирует газета.
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новости, сша, украина, мир, помощь, конгресс сша, россия, владимир путин
Новости, США, Украина, мир, помощь, Конгресс США, Россия, Владимир Путин

Деньги Штатов пригодятся Украине на переговорах с Россией - NYT

16:48 06.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киев хочет вернуть всю территорию, которую он контролировал до 2014 года, но это вряд ли произойдет, отмечает издание The New York Times 6 февраля в статье, в которой описывается лучшая и худшая версия будущего мира для Украины.
Украинцы верят в свою способность дать отпор и многие из них считают, что уступки России будут означать, что их соотечественники погибли напрасно, отмечают авторы статьи. Тем не менее, ситуация мрачная - страна потеряла почти пятую часть своей территории и целое поколение молодых людей, у Киева заканчиваются боеприпасы и снаряжение, констатируют они.
Хотя Европа и одобрила экономическую помощь Украине в размере 54 млрд долларов, именно американские деньги обеспечивают военную мощь Киева, подчеркивает издание. Однако, большинство республиканцев в Палате представителей Конгресса США теперь выступают против дальнейшей помощи Киеву. Финансирование застряло в дебатах о пограничной политике, отмечает NYT.
Авторы задаются вопросом: если Украина не может получить то, что ей нужно, чтобы победить Россию, то какую сделку она может заключить?
По их мнению, Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое признает суверенитет России над территорией, которую она в настоящее время контролирует и которое "заставит Украину сохранять нейтралитет, остановив ее интеграцию с Европой".
"Украинцы называют эту сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи они могут быть вынуждены принять ее", - отмечает издание.
Более выгодная сделка для Украины вернула бы ей хотя бы часть земель, а также обещание, что США и Европа помогут защитить ее от России, полагает газета. Какие земли имеют в виду авторы - не уточняется.
"Но для того, чтобы эта сделка стала возможной, Украине понадобятся более сильные вооруженные силы, чтобы подорвать мощь России. Российская армия понесла потери, ее самое современное вооружение было утрачено, ее модернизация отброшена на годы назад. Если предложенный пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов когда-нибудь будет принят, это может позволить Украине наносить более дерзкие удары в тыл России — операции, которые выводят Москву из равновесия", - размышляют авторы статьи.
Деньги, выделенные Конгрессом США, помогут Украине укрепить свои позиции за столом переговоров, резюмирует газета.
Остатки Берлинской стены - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Вчера, 11:44
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