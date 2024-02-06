https://ukraina.ru/20240206/1053117339.html
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля - 06.02.2024 Украина.ру
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
На Украине мужчина пытался пересечь границу, прячась под сиденьем автомобиля. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
2024-02-06T14:39
2024-02-06T14:39
2024-02-06T14:39
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Украинские пограничники обнаружили мужчину под задним сиденьем отечественной "восьмерки" при досмотре. Пресс-служба Госпогранслужбы опубликовала видеозапись досмотра авто.- Поверните ко мне голову, - пограничник приподнял сиденье и обратился к мужчине. - Куда едете? Спрашиваю вас: куда едете.- В Путилу (город в Сумской области. - Ред.), - ответил он и высунул руку из-под коврика.- Вы уже в Путиле.- Мне сказали, что я еду в Путилу. Я не знаю, куда я еду, - продолжил мужчина, и на этом видеозапись оборвалась.Так уклонист рассчитывал нелегально и незаметно выехать из страны. Мужчина признался, что за такой способ переправки в Румынию он заплатил $9000.Водителю грозит уголовная ответственность, а пассажиру – административная.Напомним, в декабре 2023 года спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты, всу, граница
Новости, Украина, уклонисты, ВСУ, граница
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
На Украине мужчина пытался пересечь границу, прячась под сиденьем автомобиля. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
Украинские пограничники обнаружили мужчину под задним сиденьем отечественной "восьмерки" при досмотре. Пресс-служба Госпогранслужбы опубликовала видеозапись досмотра авто.
- Поверните ко мне голову, - пограничник приподнял сиденье и обратился к мужчине. - Куда едете? Спрашиваю вас: куда едете.
- В Путилу (город в Сумской области. - Ред.), - ответил он и высунул руку из-под коврика.
- Мне сказали, что я еду в Путилу. Я не знаю, куда я еду, - продолжил мужчина, и на этом видеозапись оборвалась.
Так уклонист рассчитывал нелегально и незаметно выехать из страны. Мужчина признался, что за такой способ переправки в Румынию он заплатил $9000.
Водителю грозит уголовная ответственность, а пассажиру – административная.
Напомним, в декабре 2023 года спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.