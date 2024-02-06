Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля - 06.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240206/1053117339.html
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля - 06.02.2024 Украина.ру
Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
На Украине мужчина пытался пересечь границу, прячась под сиденьем автомобиля. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
2024-02-06T14:39
2024-02-06T14:39
новости
украина
уклонисты
всу
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053117216_0:92:671:469_1920x0_80_0_0_c93c31d22c9c8e386602499bc6c65336.png
Украинские пограничники обнаружили мужчину под задним сиденьем отечественной "восьмерки" при досмотре. Пресс-служба Госпогранслужбы опубликовала видеозапись досмотра авто.- Поверните ко мне голову, - пограничник приподнял сиденье и обратился к мужчине. - Куда едете? Спрашиваю вас: куда едете.- В Путилу (город в Сумской области. - Ред.), - ответил он и высунул руку из-под коврика.- Вы уже в Путиле.- Мне сказали, что я еду в Путилу. Я не знаю, куда я еду, - продолжил мужчина, и на этом видеозапись оборвалась.Так уклонист рассчитывал нелегально и незаметно выехать из страны. Мужчина признался, что за такой способ переправки в Румынию он заплатил $9000.Водителю грозит уголовная ответственность, а пассажиру – административная.Напомним, в декабре 2023 года спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
https://ukraina.ru/20240206/1053112625.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053117216_0:29:671:532_1920x0_80_0_0_cd11a314af194a87e8900683e93e4ab7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, уклонисты, всу, граница
Новости, Украина, уклонисты, ВСУ, граница

Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля

14:39 06.02.2024
 
© скриншот, Госпогранслужба УкраиныНа Украине уклонист спрятался под сиденье автомобиля
На Украине уклонист спрятался под сиденье автомобиля
© скриншот, Госпогранслужба Украины
Читать в
На Украине мужчина пытался пересечь границу, прячась под сиденьем автомобиля. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
Украинские пограничники обнаружили мужчину под задним сиденьем отечественной "восьмерки" при досмотре. Пресс-служба Госпогранслужбы опубликовала видеозапись досмотра авто.
- Поверните ко мне голову, - пограничник приподнял сиденье и обратился к мужчине. - Куда едете? Спрашиваю вас: куда едете.
- В Путилу (город в Сумской области. - Ред.), - ответил он и высунул руку из-под коврика.
- Вы уже в Путиле.
- Мне сказали, что я еду в Путилу. Я не знаю, куда я еду, - продолжил мужчина, и на этом видеозапись оборвалась.
Так уклонист рассчитывал нелегально и незаметно выехать из страны. Мужчина признался, что за такой способ переправки в Румынию он заплатил $9000.
Водителю грозит уголовная ответственность, а пассажиру – административная.
Напомним, в декабре 2023 года спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
11:47
Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую странуКто не хочет идти "на войну" против России, должен "искать себе другую страну", заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Кривошеев
 
НовостиУкраинауклонистыВСУграница
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:11Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров
14:57Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
14:40ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
14:40Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ
14:39Компактно сложился: уклонист пытался выехать с Украины под сиденьем автомобиля
14:35Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной реке
13:29"Зловещий сигнал из загробного мира". Медведев объяснил видение Байдену покойного Миттерана
13:25"Министром обороны США быть весело": Медведев высмеял пропажу Остина
13:21Законопроект о продлении мобилизации и военного положения одобрил комитет Рады
13:19"Боксерское" восстание. Почему Зеленский отбирает деньги у Кличко, а Кличко это не нравится
13:18Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада
13:00Атаки, нехватка боеприпасов, нападение на митрополита УПЦ. Главное на Украине на 13:00 6 февраля
12:44Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом
12:18"Обеспечить безопасность жизни и здоровья": в ДНР объяснили присутствие Росгвардии на выборах
12:17Что Такер Карлсон привёз Путину из США и что британцы готовы сделать с поляками и румынами - Кочетков
11:58Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге, а деньги отдаст "Украине или украинцам"
11:58"Приехали прощаться с Зе": Гончаренко* встретил очередных гостей в Киеве, украинцы не оценили
11:47Депутат Рады предложил уклонистам переплыть Тису и искать себе другую страну
11:44Немецкий или корейский сценарий. Новая стратегия для Украины от Atlantic Council
11:20Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*
Лента новостейМолния