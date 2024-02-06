https://ukraina.ru/20240206/1053116250.html

Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ

Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ - 06.02.2024 Украина.ру

Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИ

Украина просит Канаду предать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Об этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Global News 6 февраля

2024-02-06T14:40

2024-02-06T14:40

2024-02-06T14:40

новости

канада

кирилл буданов

ракеты

украина

боеприпасы

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По словам Буданова, это помогло бы Украине "отбиться" от российской армии и сэкономило бы канадским налогоплательщикам деньги на их уничтожение. Ракеты будут использоваться как для украинских ударных вертолетах, так и для наземных пусковых установок для поражения российских танков и артиллерии, добавил он.Тем временем канадские официальные лица заявили, что запрос изучают. При этом они предупредили, что ракеты СRV7 произведены несколько десятилетий назад, и что они за это время могли стать небезопасными в обращении и транспортировке.Украинская сторона утверждает, что она находятся в крайне затруднительном положении и готова взять на себя риски.На Украине считают, что около 8000 канадских ракет находится в идеальном состоянии, некоторые из них все еще оснащены боеголовками. Те ракеты, которые больше не функционируют, на Украине готовы разобрать на части для использования в программе по производству беспилотных летательных аппаратов.“Нам нужно много оборудования, артиллерийских боеприпасов”, - сказал Буданов канадскому СМИ.Канадские военные опасаются по поводу того, можно ли безопасно доставить эти ракеты на Украину по воздуху. Также они подчеркивают, что передача Украине ракет, предназначенных для уничтожения, означала бы разрыв контракта с утилизационной компанией, которая для этой работы строит специальное оборудование.Эксперты, опрошенные Global News, подчеркивают, что ракетное топливо имеет ограниченный срок службы и может стать нестабильным по прошествии стольких лет. Но так как CRV7 используют твердое топливо, они все еще могут быть безопасными, если они хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнений.Канадский советник украинской армии Кейт Маккенна полагает, что ракеты CRV7 представляют огромную ценность для обороны Украины. По ее словам, сами ракеты состоят из ряда частей, включая корпус, ракетное топливо, двигатель. Каждый из этих компонентов может быть использован украинцами повторно, считает она.

https://ukraina.ru/20240205/1053098733.html

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новости, канада, кирилл буданов, ракеты, украина, боеприпасы