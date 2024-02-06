https://ukraina.ru/20240206/1053116145.html

Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий

Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий - 06.02.2024 Украина.ру

Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий

Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для диверсий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане

2024-02-06T14:57

2024-02-06T14:57

2024-02-06T14:40

диверсия

николай патрушев

киев

россияне

новости

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"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев.Он заверил, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать население России террористическими атаками и обстрелами ее территории.

https://ukraina.ru/20240206/1053097626.html

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диверсия, николай патрушев, киев, россияне, новости