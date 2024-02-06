Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для диверсий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане
"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев.
Он заверил, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать население России террористическими атаками и обстрелами ее территории.
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