Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий - 06.02.2024 Украина.ру
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Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий - 06.02.2024 Украина.ру
Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для диверсий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане
2024-02-06T14:57
2024-02-06T14:40
диверсия
николай патрушев
киев
россияне
новости
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"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев.Он заверил, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать население России террористическими атаками и обстрелами ее территории.
https://ukraina.ru/20240206/1053097626.html
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диверсия, николай патрушев, киев, россияне, новости
диверсия, Николай Патрушев, Киев, россияне, Новости

Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий

14:57 06.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Киевский режим все чаще пытается вербовать россиян для диверсий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе в Кургане
"Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сказал Патрушев.
Он заверил, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать население России террористическими атаками и обстрелами ее территории.
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
03:50
Петр Скоробогатый назвал три региона России, которым угрожают партизанские рейды и диверсии ВСУКиеву передают внушительные партии ракет и старой советской техники. Поэтому задача армии РФ — продолжать давить на разные участки фронта, чтобы эти новые поступления были раздерганы и использованы в защите. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
диверсияНиколай ПатрушевКиевроссиянеНовости
 
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Заголовок открываемого материала
15:11Почему не в ВСУ? На Украине отыскали 156 тысяч военнообязанных пенсионеров
14:57Патрушев рассказал о попытках Киева вербовать россиян для диверсий
14:40ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
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