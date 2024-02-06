ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил 6 февраля глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев в своём телеграм-канале
"Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО Himars американского производства", - написал Чернев.
В результате обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать.
Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС, добавил он.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные регионы России с применением западного оружия.
В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по пекарне в Лисичанске, погибли мирные люди.
Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
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