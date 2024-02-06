https://ukraina.ru/20240206/1053115974.html

ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - 06.02.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил 6 февраля глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев в своём телеграм-канале

2024-02-06T14:40

2024-02-06T14:40

2024-02-06T14:40

новости

россия

лнр

луганская народная республика

новые регионы

всу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460623_0:143:1145:787_1920x0_80_0_0_e83d491b22b6d92f33b332c762c87131.jpg

В результате обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать.Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС, добавил он.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные регионы России с применением западного оружия.В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по пекарне в Лисичанске, погибли мирные люди.Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.

https://ukraina.ru/20240205/1053094258.html

россия

лнр

луганская народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, лнр, луганская народная республика, новые регионы, всу, вооруженные силы украины