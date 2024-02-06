ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - 06.02.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - 06.02.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил 6 февраля глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев в своём телеграм-канале
2024-02-06T14:40
2024-02-06T14:40
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вооруженные силы украины
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В результате обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать.Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС, добавил он.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные регионы России с применением западного оружия.В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по пекарне в Лисичанске, погибли мирные люди.Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
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новости, россия, лнр, луганская народная республика, новые регионы, всу, вооруженные силы украины
Новости, Россия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Новые регионы, ВСУ, Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли село Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

14:40 06.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутово в ЛНР, загорелась автозаправка, сообщил 6 февраля глава Старобельского муниципальпального округа ЛНР Владимир Чернев в своём телеграм-канале
"Сегодня ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО Himars американского производства", - написал Чернев.
В результате обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать.
Также вследствие обстрела частично повреждено здание хлебопекарни, которая находится рядом с АЗС, добавил он.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные регионы России с применением западного оружия.
В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по пекарне в Лисичанске, погибли мирные люди.
Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
Алексей Потелещенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Вчера, 13:56
"Образец мужественности": при обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр ЧС ЛНРВо время украинского обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР, полковник Алексей Потелещенко, сообщил 5 февраля глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
 
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