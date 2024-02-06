Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада - 06.02.2024 Украина.ру
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Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада
Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада - 06.02.2024 Украина.ру
Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада
Коллективный Запад во главе с США "по-прежнему никак не угомонится", стремясь нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля на заседании Делового совета при МИД РФ
2024-02-06T13:18
2024-02-06T13:18
новости
сергей лавров
россия
запад
развитие
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По словам Лаврова, цель Запада — сдержать развитие России и отбросить ее на обочину международной жизни."Они так прямо и говорят, ничего не скрывая", - рассказал Лавров в ходе заседания, которое транслировали российские телеграм-каналы.Ранее Серегей Лавров заявил, что Россия выступает за то, чтобы все отношения между государствами строились на международном праве, прежде всего на принципах Устава ООН.
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новости, сергей лавров, россия, запад, развитие
Новости, Сергей Лавров, Россия, Запад, развитие

Лавров объяснил бизнесменам, чего ждать от Запада

13:18 06.02.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
Читать в
Коллективный Запад во главе с США "по-прежнему никак не угомонится", стремясь нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 февраля на заседании Делового совета при МИД РФ
По словам Лаврова, цель Запада — сдержать развитие России и отбросить ее на обочину международной жизни.
"Они так прямо и говорят, ничего не скрывая", - рассказал Лавров в ходе заседания, которое транслировали российские телеграм-каналы.
Ранее Серегей Лавров заявил, что Россия выступает за то, чтобы все отношения между государствами строились на международном праве, прежде всего на принципах Устава ООН.
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