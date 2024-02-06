Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом - 06.02.2024 Украина.ру
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Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом
Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом - 06.02.2024 Украина.ру
Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом
Личного тренера президента Украины Владимира Зеленского и владельца сети кофеен "Бинокль" Андрея Вардзарука украинские телеграм-каналы обвиняют в том, что он злоупотребил дружбой с Зеленским для того, чтобы нажить себе имущество.
2024-02-06T12:44
2024-02-06T12:44
новости
украина
владимир зеленский
тренер
кофе
дружба
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В 2020 году Вардзарук зарегистрировал компанию Trading Coffee" и начал дистрибуцию цифровых кофеен под брендом "Бинокль". Данные из реестра хозяйственных субъектов опубликовали авторы телеграм-канала "Завтрак Химеры".По данным официальных источников, выручка компании за 2022 года составила 15 млн гривен (36,3 млн рублей).Только с начала специальной военной операции было продано 50 франшиз этого бренда. Всего на Украине работают 72 кофейни, еще 50 находится в процессе открытия, отмечает телеграм-канал."Помимо того, что Андрей Петрович Вардзарук является личным тренером президента, помимо того, что он является директором общественной организации "Каждый из нас – президент", после того, как Владимир Александрович стал президентом, он вдруг обнаружил в себе коммерческий потенциал. Дела обстоят неплохо, когда президентом является любимый человек”, - прокомментировал канал успех Вардзарука в сфере бизнеса.В январе телеграм-каналы писали про Андрея Вардзарука, что он не состоит на учете в военкомате, проводит время в свое удовольствие — устраивает пикники, посещает разные спортивные мероприятия. К тому же, Вардзарук является директором общественной организации "Каждый из нас президент".
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новости, украина, владимир зеленский, тренер, кофе, дружба
Новости, Украина, Владимир Зеленский, тренер, кофе, дружба

Личный тренер Зеленского открыл кофейню, украинские соцсети возмущены успехом

12:44 06.02.2024
 
© Pixabay/Soner Köse кофе чашка кафе
кофе чашка кафе
© Pixabay/Soner Köse
Читать в
Личного тренера президента Украины Владимира Зеленского и владельца сети кофеен "Бинокль" Андрея Вардзарука украинские телеграм-каналы обвиняют в том, что он злоупотребил дружбой с Зеленским для того, чтобы нажить себе имущество.
В 2020 году Вардзарук зарегистрировал компанию Trading Coffee" и начал дистрибуцию цифровых кофеен под брендом "Бинокль". Данные из реестра хозяйственных субъектов опубликовали авторы телеграм-канала "Завтрак Химеры".
По данным официальных источников, выручка компании за 2022 года составила 15 млн гривен (36,3 млн рублей).
Только с начала специальной военной операции было продано 50 франшиз этого бренда. Всего на Украине работают 72 кофейни, еще 50 находится в процессе открытия, отмечает телеграм-канал.
"Помимо того, что Андрей Петрович Вардзарук является личным тренером президента, помимо того, что он является директором общественной организации "Каждый из нас – президент", после того, как Владимир Александрович стал президентом, он вдруг обнаружил в себе коммерческий потенциал. Дела обстоят неплохо, когда президентом является любимый человек”, - прокомментировал канал успех Вардзарука в сфере бизнеса.
В январе телеграм-каналы писали про Андрея Вардзарука, что он не состоит на учете в военкомате, проводит время в свое удовольствие — устраивает пикники, посещает разные спортивные мероприятия. К тому же, Вардзарук является директором общественной организации "Каждый из нас президент".
Владимир Зеленский
23 октября 2023, 17:16
Друг в беде не бросит. Зеленский хочет оправдать 10 тысяч коррупционеровИз украинского реестра коррупционеров могут удалить 10 тысяч человек, что позволит им и дальше заниматься госзакупками, заявил 22 октября глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков в интервью "Радио Свобода"*
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийтренеркофедружба
 
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