https://ukraina.ru/20240206/1053108377.html

Коррупция в военной сфере, успехи россиян, уничтожение лесов. Главное на Украине на утро 6 февраля

Коррупция в военной сфере, успехи россиян, уничтожение лесов. Главное на Украине на утро 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру

Коррупция в военной сфере, успехи россиян, уничтожение лесов. Главное на Украине на утро 6 февраля

Украина.ру, 06.02.2024

2024-02-06T09:00

2024-02-06T09:00

2024-02-06T12:07

лес

хроники

эксклюзив

спецоперация

русский донбасс

лнр

обстрелы

взрыв

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/66/1034326648_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f196b00f0b2e752b6cf3e3c14c44f51d.jpg

Суд поместил под домашний арест директора «Львовского арсенала» за хищения на закупках снарядов для ВСУ. Российские военные уничтожают националистов и технику. Появились свидетельства о намеренном уничтожении Киевом лесов в ДонбассеВ конце января Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне растущих обвинений в адрес властей Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров фирмы «Львовский арсенал». По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен на закупках снарядов. Деньги «осваивались» на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.Во вторник высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины назначил директору фирмы «Львовский арсенал» Юрию Збитневу меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщил украинский Центр противодействия коррупции.Кроме прочего, Збитнев должен будет придерживаться ряда обязанностей, в том числе сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с определенными подследственными лицами, а также носить электронный браслет.По версии следствия, Збитнев в этой вероятной схеме хищения средств отвечал за заключение контракта со словацким посредником, компанией Sevotech, подписание контракта с Минобороны Украины на поставку 100 тысяч мин для ВСУ, а также проведение предоплаты заказа.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно.Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде января сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ.СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.Ранее в этом году глава украинского национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сетовал, что на Украине чиновники-коррупционеры уходят от наказания из-за давления на судей. По его словам, сейчас на Украине скорее есть безнаказанность за коррупцию, чем наличие неотвратимости наказания.Также украинские СМИ писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки — 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).В свою очередь генеральный прокурор Украины Андрей Костин информировал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы Минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован.Атаки и провалы ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Тридцать восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Десять обстрелов — на Донецком направлении. Двадцать шесть обстрелов — на Горловском направлении… Один обстрел — на Ясиноватском направлении… Один обстрел на Волновахском направлении», — перечислили в телеграм-канале представительства.Всего было выпущено 136 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица.Ночью ВСУ многократно обстреливали районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 22 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра, из них четыре — кассетного типа.«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 03:40 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 06:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — указали в представительстве.С 7:20 до 8:00 было выпущено еще шесть снарядов «натовского» калибра по Петровскому и Киевскому районам Донецка и семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.При этом украинские СМИ писали о взрывах в Харьковской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога.Подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указывал, что ВС РФ наносят точечные удары по военным объектам, расположенным на относительном удалении от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении, тем самым ослабляя боевой потенциал ВСУ.Он добавил, что в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск поражены скопления живой силы и техники противника, в окрестностях Купянска повреждены военные ретрансляторы, а в населенном пункте Горяное в Харьковской области повреждена база тылового обеспечения ВСУ на Купянском направлении.Минобороны РФ рассказало о других успехах российских военных за сутки. Так, истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил на Купянском направлении пункт управления украинских войск авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.«Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели. После выполнения боевого задания истребитель-бомбардировщик успешно вернулся на аэродром базирования. По докладу разведки, цель была успешно поражена», — говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку на Купянском направлении фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника.Кроме того, отряд специального назначения «Викинг» Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и около 12 украинских военных.Объекты были выявлены при проведении аэроразведки в населенном пункте, оккупированном противником. Впоследствии было принято решение о нанесении удара по цели.После серии попаданий был сильный взрыв с повторными вспышками и последующим интенсивным возгоранием, что свидетельствует о детонации хранящегося в здании боекомплекта.В ходе дальнейшего наблюдения было выявлено, что личный состав противника покидает пораженный объект и пытается укрыться в соседних зданиях. Огнем 152-миллиметровых орудий объекты были поражены, потери личного состава противника составили около 12 человек, сообщил представитель отряда.По данным Минобороны РФ, потери украинских войск за сутки на разных направлениях составили до 720 человек.Уничтожение лесовНайденные на освобожденных территориях в Луганской Народной Республике документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе, рассказали сотрудники силовых ведомств ЛНР.«На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса. — Ред.) и летом 2020 года, и сентябрь-октябрь того же 2020 года», — сообщила сотрудница силовых ведомств.Она уточнила, что в уголовных делах, которые были заведены Луганской областной прокуратурой, ранее действовавшей на подконтрольной Киеву территории, есть большое количество фактов и свидетельств о том, что поджогами лесов власти Украины пытались скрыть массовую вырубку в данных районах.Эти данные подтверждают и местные жители. «Они (неизвестные люди. — Ред.) брали пластиковые бутылки и подвешивали на сосны, потому что люди видели, когда лес горел, как клубнями выкатывалась оттуда шары (огненные шары в результате горения, предположительно, бензина. — Ред.)», — рассказал житель села Боровское.Ряд свидетелей рассказывают о серии взрывов в разных районах леса, несмотря на то, что в то время в данных районах не велись боевые действия. Согласно расшифровкам звонков пострадавших от пожаров, диспетчерам, пожарным в первые сутки не давали команд тушить ни дома, ни леса.«Девочки, у меня в Смоляниново (населенный пункт Северодонецкой агломерации. — Ред.) ад кромешный, 64-я часть Лисичанск (пожарная часть. — Ред.) стоит на обочине, "хлопают" травку, через дорогу горят улицы, они ничего не делают, посылают людей подальше, пожалуйста, помогите», — говорится в расшифровке разговора местной жительницы с диспетчером пожарной службы.Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов говорят об ущербе на десятки миллионов долларов.«Вот тут ущерб, который, в общем, подсчитывается — и 45 миллионов, 48 миллионов гривен. Все это в итоге суммировалось. И вот переходит в сумму 2 874 737 320 гривен (более 76 миллионов долларов. — Ред.). Это только ущерб с одного лесничества», — рассказала представитель одного из силовых ведомств республики, демонстрируя материалы уголовного дела по поджогу лесов.В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. На данный момент власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.Согласно документам, в результате поджогов 2020 года пострадали леса в подконтрольных на тот момент Киеву лесничествах Северодонецкого и Станично-Луганского районов.В пожарах погиб 21 человек, более 600 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

https://ukraina.ru/20240205/1053084951.html

https://ukraina.ru/20240202/1053050047.html

https://ukraina.ru/20240205/1053092427.html

лнр

украина

россия

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

лес, хроники, эксклюзив, спецоперация, русский донбасс, лнр, обстрелы, взрыв, украина, россия, всу, атака, михаил подоляк, аудит, коррупция, армия, закупки