https://ukraina.ru/20240205/1053104889.html

Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине

Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине - 05.02.2024 Украина.ру

Кличко за Залужного, F-16 с дальнобойными ракетами. Итоги 5 февраля на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Командующий Объединёнными силами Сергей Наев заявил о скором получении Украиной самолётов F-16 с ракетами дальностью 300-500 км

2024-02-05T18:23

2024-02-05T18:23

2024-02-05T18:23

эксклюзив

хроники

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Своё заявление в поддержку Залужного Кличко опубликовал в телеграм-канале."Общество обсуждает и напряжённо ждёт, чем завершится ситуация с планами президента уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Много в чём благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши вооружённые силы, которые сегодня пользуются наибольшим доверием. Как военный в войну генерал Валерий Залужный прошёл много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле...", - писал Кличко.Он заявил, что сегодня на Украине наступил "момент, когда политика может превысить здравый смысл и интересы государства"."И этот момент не зависит от Залужного", - подчеркнул Кличко.Он выразил надежду на то, что украинская власть "понимает всю серьёзность шагов, которые делает сейчас, и всю полноту ответственности"."Ведь сегодня, когда Украина борется буквально за своё существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества.. Направлены ли анонсированные намёками рокировки именно на это? Общество не уверено. И на это нужно обращать внимание. И прекратить наконец политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно — за победу Украины", - подчеркнул Кличко.Ранее 5 февраля издание "Украинская правда" со ссылкой на высокопоставленные источники сообщило о том, что готовится отставка не только Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы."Из Генштаба ещё уйдет Шаптала. Все остальные неопределённо", — рассказал один из высокопоставленных собеседников издания.Другой высокопоставленный источник назвал срок перестановок."Все эти события (по замене Залужного и Шапталы. — Ред.) могут произойти посреди недели", — отметил источник.В Офисе президента Украины сообщили изданию, что в интервью итальянскому телеканалу Rai1 украинский президент Владимир Зеленский говорил не только об увольнении Залужного, но и о перезагрузке в различных секторах и обновлении различных руководителей государства, потому что замена одного человека не даст необходимых изменений.До этого отвечая на вопрос о Залужном, в интервью Rai1, Зеленский отметил, что думает о масштабных чистках."Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Ред.), но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека... Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной", — указал он.По его словам, "это вопрос людей, которые должны управлять Украиной"."Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало", — подчеркнул президент Украины.Тем временем информацию о чистке в армии начали подтверждать украинские популярные телеграм-каналы."Пошли сплетни, что вместе с главкомом Залужным уволят и его команду из армии. Зеленский и офисные хотят полностью приватизировать армию под себя. Интересно, а за провалы тогда тоже лично Зе будет отвечать? Ведь уже не будет никого в армии, кроме его шестёрок", - сообщил 5 февраля популярный канал "Картель".Его информацию подтвердил другой канал - "Легитимный"."Подтверждаем информацию коллег, что офисные готовы уволить всех в армии, кто лоялен Залужному, поставив на их места своих ставленников. Многие наши источники указывают, что, это может в итоге иметь последствия на фронте", - указывалось в публикации.Ещё один популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - пояснил, почему тянут с отставкой Залужного, которая, как ранее писали западные издания, должна была бы произойти ещё на прошлой неделе."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента сознательно тянет с отставкой Залужного на фоне критической ситуации в Авдеевке. На Банковой хотят повесить на главкома окружение города и снять негатив с Зеленского, что президент вынужден реагировать на ситуацию на фронте", - информировал канал.Пока же Залужный остаётся на своём посту. Утром в понедельник, 5 февраля он поздравил Шапталу с днём рождения."Нам ещё будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни во время войны вы были рядом со мной, человек, для которого Украина на самом деле превыше всего. С Днём рождения, друг. Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал главком ВСУ на своей странице в соцсетях.Тем временем украинские журналисты сообщают о сложной ситуации для ВСУ в Авдеевке.F-16 с дальнобойными ракетамиВ скором времени Украине поставят истребители F-16 с ракетами дальностью до 500 километров, заявил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев в обращении в честь годовщины создания командования.Наев перечислил переданное Западом оружие, в т.ч. РСЗО М142 HIMARS и М270 MLRS, а также ЗРК средней дальности NASAMS, IRIS-T и Patriot, отметив роль этого оружия."В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 км, что позволит силам обороны Украины добиться еще больших успехов на поле боя", — заявил генерал.В то же время, он не уточнил тип ракет, о которых говорил.Тем временем украинские и молдавские популярные телеграм-каналы сообщили о том, что для атак переданные Украине F-16 могут использовать воздушное пространство Молдавии."[Президент Молдавии Майя] Санду может разрешить украинским F-16 пролетать через воздушное пространство Молдовы", - сообщал телеграм-канал "Молдавский крот" со ссылкой на неназванные украинские СМИ.Канал указывал, что обсуждаться миссии украинских F-16 будут в феврале на встрече представителей Генштабов Украины, Молдавии и Румынии."Смысл подобных договорённостей в том, что переданные Украине F-16, по мнению специалистов, базируясь в Румынии и пролетая через Молдову, будут более защищены от российских ракет и перехватчиков. По сути, наша страна становится "живым щитом" для драгоценных западных самолётов", - писал канал.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" в свою очередь отметил, что руководство Молдавии пока не согласилось на предоставление своего воздушного пространства украинским лётчикам."Молдавские паблики пишут, что Зеленский договаривается с Санду про использование воздушного пространства Молдовы для пролета F-16. Как мы знаем, Санду ещё не дала ответа, так как, это чревато втягивания страны в прямой конфликт. Население страны этого не одобрит. Причина в том, что держать данный тип самолётов на украинских аэродромах опасно, они будут стоять в Румынии. Россияне постоянно бьют по инфраструктуре украинских аэродромов, что делает невозможным использование данного типа самолётов. Это оттягивает время передачи F-16 Украине. Посмотрим чем закончатся переговоры в феврале. Наблюдаем…", - указывалось в публикации канала.Позднее Минобороны Молдавии заявило, что подобная информация — слухи."В последние дни в сети, особенно в телеграм-каналах, появилась провокационная дезинформация, направленная против оборонного ведомства. Согласно некоторым сообщениям, министерство обороны якобы разрешило разместить украинские самолёты F-16 на аэродроме в Маркулештах, или что Молдова готовит украинских солдат к вторжению в приднестровский регион. Мы категорически опровергаем эти ложные сообщения, направленные на нагнетание страха в обществе. Мы просим граждан быть бдительными и получать информацию только из официальных источников", - указывалось в ответе ведомства изданию NewsMaker.При этом информацию об использовании воздушного пространства Молдавии Минобороны страны оставило без ответа.

https://ukraina.ru/20240205/1053092427.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники