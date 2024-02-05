https://ukraina.ru/20240205/1053104696.html

Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности

Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности - 05.02.2024 Украина.ру

Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности

Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях создания еврейской нации, прокомментировал ситуацию вокруг Улицкой и Веллера, расписавшихся в ненависти к России во время диалога с пранкерами, и озвучил рецепт правильного воспитания подрастающего поколения

2024-02-05T17:59

2024-02-05T17:59

2024-02-05T17:59

видео

днр

донбасс

россия

александр кофман

адольф гитлер

евреи

израиль

сво

молодежь

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00:44 – релоканты, ставшие жертвами розыгрышей Вована и Лексуса;08:50 – о нацистских взглядах некоторых покинувших Россию граждан с паспортами Израиля;15:15 – почему предатели России считают себя "истинными россиянами"?17:35 – о правильном воспитании подрастающего поколения;21:40 – о встрече со студентами: какие настроения у современной молодёжи?В беседе упоминаются иностранные агенты Дмитрий Глуховский, Максим Галкин и Григорий Чхартишвили (он же Борис Акунин). Последний так же признан террористом и эккстремистом.

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