https://ukraina.ru/20240205/1053104696.html
Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности - 05.02.2024 Украина.ру
Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях создания еврейской нации, прокомментировал ситуацию вокруг Улицкой и Веллера, расписавшихся в ненависти к России во время диалога с пранкерами, и озвучил рецепт правильного воспитания подрастающего поколения
2024-02-05T17:59
2024-02-05T17:59
2024-02-05T17:59
видео
днр
донбасс
россия
александр кофман
адольф гитлер
евреи
израиль
сво
молодежь
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00:44 – релоканты, ставшие жертвами розыгрышей Вована и Лексуса;08:50 – о нацистских взглядах некоторых покинувших Россию граждан с паспортами Израиля;15:15 – почему предатели России считают себя "истинными россиянами"?17:35 – о правильном воспитании подрастающего поколения;21:40 – о встрече со студентами: какие настроения у современной молодёжи?В беседе упоминаются иностранные агенты Дмитрий Глуховский, Максим Галкин и Григорий Чхартишвили (он же Борис Акунин). Последний так же признан террористом и эккстремистом.
днр
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, днр, донбасс, россия, александр кофман, адольф гитлер, евреи, израиль, сво, молодежь, максим галкин, конфликт, иноагент, видео
Видео, ДНР, Донбасс, Россия, Александр Кофман, Адольф Гитлер, евреи, Израиль, СВО, молодежь, Максим Галкин, конфликт, иноагент
Он не только уничтожал их: Кофман назвал истинного создателя еврейской национальности
Председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман в эфире Украина.ру рассказал об особенностях создания еврейской нации, прокомментировал ситуацию вокруг Улицкой и Веллера, расписавшихся в ненависти к России во время диалога с пранкерами, и озвучил рецепт правильного воспитания подрастающего поколения
00:44
– релоканты, ставшие жертвами розыгрышей Вована и Лексуса;08:50
– о нацистских взглядах некоторых покинувших Россию граждан с паспортами Израиля;15:15
– почему предатели России считают себя "истинными россиянами"?17:35
– о правильном воспитании подрастающего поколения;21:40
– о встрече со студентами: какие настроения у современной молодёжи?
В беседе упоминаются иностранные агенты Дмитрий Глуховский, Максим Галкин и Григорий Чхартишвили (он же Борис Акунин). Последний так же признан террористом и эккстремистом.