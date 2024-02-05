https://ukraina.ru/20240205/1053104109.html

Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины

Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины - 05.02.2024 Украина.ру

Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины

Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины. Об этом верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике Безопасности Жозеп Боррель заявил 5 февраля на пресс-конференции в Варшаве по итогам встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским

2024-02-05T17:58

2024-02-05T17:58

2024-02-05T17:58

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жозеп боррель

сикорский

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боеприпасы

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"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину - остановить поставки в третьи страны", - процитировали РИА Новости слова Борреля.Глава европейской дипломатии считает, что другие покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны".Боррель уточнил, что это политическое решение, которое должны принять государства-члены ЕС.Сикорский со своей стороны поддержал позицию Борреля. Он сказал, что страны союза должны найти способы предотвратить уход необходимых Украине боеприпасов в "менее срочные места". Однако, "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины, то мне кажется, что чем больше, тем лучше", добавил Сикорский.В начале февраля Боррель признал, что Евросоюз не выполнить цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту.Также глава европейский дипломатии заявил, что примирение России и Украины будет ошибкой. Специальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова Борреля чудовищными и шокирующими. По ее мнению, такие заявления противоречат сути дипломатической работы.

https://ukraina.ru/20240131/1053000451.html

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новости, жозеп боррель, сикорский, ес, украина, боеприпасы