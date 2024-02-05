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Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины - 05.02.2024 Украина.ру
Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины. Об этом верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике Безопасности Жозеп Боррель заявил 5 февраля на пресс-конференции в Варшаве по итогам встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским
2024-02-05T17:58
2024-02-05T17:58
2024-02-05T17:58
новости
жозеп боррель
сикорский
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украина
боеприпасы
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"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину - остановить поставки в третьи страны", - процитировали РИА Новости слова Борреля.Глава европейской дипломатии считает, что другие покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны".Боррель уточнил, что это политическое решение, которое должны принять государства-члены ЕС.Сикорский со своей стороны поддержал позицию Борреля. Он сказал, что страны союза должны найти способы предотвратить уход необходимых Украине боеприпасов в "менее срочные места". Однако, "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины, то мне кажется, что чем больше, тем лучше", добавил Сикорский.В начале февраля Боррель признал, что Евросоюз не выполнить цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту.Также глава европейский дипломатии заявил, что примирение России и Украины будет ошибкой. Специальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова Борреля чудовищными и шокирующими. По ее мнению, такие заявления противоречат сути дипломатической работы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, жозеп боррель, сикорский, ес, украина, боеприпасы
Боррель призвал страны ЕС нарушить все контракты по оружию ради обеспечения Украины
Страны Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины. Об этом верховный комиссар ЕС по внешней политике и политике Безопасности Жозеп Боррель заявил 5 февраля на пресс-конференции в Варшаве по итогам встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским
"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину - остановить поставки в третьи страны", - процитировали РИА Новости слова Борреля.
Глава европейской дипломатии считает, что другие покупатели европейских боеприпасов могут подождать несколько месяцев, поскольку "не находятся в состоянии войны".
Боррель уточнил, что это политическое решение, которое должны принять государства-члены ЕС.
Сикорский со своей стороны поддержал позицию Борреля. Он сказал, что страны союза должны найти способы предотвратить уход необходимых Украине боеприпасов в "менее срочные места". Однако, "если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины, то мне кажется, что чем больше, тем лучше", добавил Сикорский.
В начале февраля Боррель признал, что Евросоюз не выполнить цель по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине к марту.
Также глава европейский дипломатии заявил, что примирение России и Украины будет ошибкой. Специальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова Борреля чудовищными и шокирующими. По ее мнению, такие заявления противоречат сути дипломатической работы.