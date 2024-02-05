"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады - 05.02.2024 Украина.ру
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"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады - 05.02.2024 Украина.ру
"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады
Певица Ольга Кормухина обратилась к уехавшим из России и "оголившимся" звездам российским эстрады, пристыдив их за "бескультурные" концерты в зоне спецоперации. Об этом она написала в телеграм
2024-02-05T17:39
2024-02-05T18:08
новости
певица
вечеринка
донбасс
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сво
культура
россия
российские звезды
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"Кучка озвезденевших" представителей эстрада долгие годы навязывала стране пошлость, вседозволенность и извращения, постепенно уничтожая всё то, что осталось от некогда величайшей культуры России, заявила Кормухина.Кормухина добавила, что эти "персонажи" не хотят меняться и постоянно бросают вызовы обществу даже в нынешних экстремальных условиях жизни страны. Певица призвала "не изображать приступы милосердия" и не обрушивать праведный гнев на уехавших из страны звезд, а "твердой рукой удалять опухоль, пока метастазы не поразили здоровые ткани".Кормухина подчеркнула, что ей стыдно перед бойцами СВО за "бескультурные десанты", вероятно, намекая на артистов, которые едут с концертами на Донбасс, чтобы заработать себе рейтинг и гонорары.Напомним, некоторые участники "голой" вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", попытались загладить свою вину. Так, после резкой критики со стороны общества и участников СВО певец Дима Билан принес свои извинения и в январе приехал в ДНР.Во время поездки в Донбасс певец посетил Республиканский травматологический центр в Донецке и передал необходимое оборудование детскому центру в Горловке. Также Билан перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.
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новости, певица, вечеринка, донбасс, днр, российские артисты, сво, культура, россия, российские звезды, эстрада
Новости, певица, вечеринка, Донбасс, ДНР, российские артисты, СВО, культура, Россия, российские звезды, эстрада

"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады

17:39 05.02.2024 (обновлено: 18:08 05.02.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанк
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Певица Ольга Кормухина обратилась к уехавшим из России и "оголившимся" звездам российским эстрады, пристыдив их за "бескультурные" концерты в зоне спецоперации. Об этом она написала в телеграм
"Кучка озвезденевших" представителей эстрада долгие годы навязывала стране пошлость, вседозволенность и извращения, постепенно уничтожая всё то, что осталось от некогда величайшей культуры России, заявила Кормухина.
Кормухина добавила, что эти "персонажи" не хотят меняться и постоянно бросают вызовы обществу даже в нынешних экстремальных условиях жизни страны.
Певица призвала "не изображать приступы милосердия" и не обрушивать праведный гнев на уехавших из страны звезд, а "твердой рукой удалять опухоль, пока метастазы не поразили здоровые ткани".
Кормухина подчеркнула, что ей стыдно перед бойцами СВО за "бескультурные десанты", вероятно, намекая на артистов, которые едут с концертами на Донбасс, чтобы заработать себе рейтинг и гонорары.

"Донбасс - не помойка и не прачечная для отмывания грязи! Там в огне очищается золото. А не сами знаете, что", - написала певица.

Напомним, некоторые участники "голой" вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", попытались загладить свою вину. Так, после резкой критики со стороны общества и участников СВО певец Дима Билан принес свои извинения и в январе приехал в ДНР.
Во время поездки в Донбасс певец посетил Республиканский травматологический центр в Донецке и передал необходимое оборудование детскому центру в Горловке. Также Билан перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.
7 января, 13:16
Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"Обсуждение "голой вечеринки" закончилось, новогодние концерты тоже завершились, начались будни. Но для участников "вечера с Ивлеевой" эти будни оказались намного хуже, чем те дни, когда их одежды и поведение обсуждала вся страна
 
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