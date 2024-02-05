https://ukraina.ru/20240205/1053103935.html

"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады

"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады - 05.02.2024 Украина.ру

"Раковая опухоль пошлости": Кормухина обратилась к "озвезденевшим" представителям эстрады

Певица Ольга Кормухина обратилась к уехавшим из России и "оголившимся" звездам российским эстрады, пристыдив их за "бескультурные" концерты в зоне спецоперации. Об этом она написала в телеграм

2024-02-05T17:39

2024-02-05T17:39

2024-02-05T18:08

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"Кучка озвезденевших" представителей эстрада долгие годы навязывала стране пошлость, вседозволенность и извращения, постепенно уничтожая всё то, что осталось от некогда величайшей культуры России, заявила Кормухина.Кормухина добавила, что эти "персонажи" не хотят меняться и постоянно бросают вызовы обществу даже в нынешних экстремальных условиях жизни страны. Певица призвала "не изображать приступы милосердия" и не обрушивать праведный гнев на уехавших из страны звезд, а "твердой рукой удалять опухоль, пока метастазы не поразили здоровые ткани".Кормухина подчеркнула, что ей стыдно перед бойцами СВО за "бескультурные десанты", вероятно, намекая на артистов, которые едут с концертами на Донбасс, чтобы заработать себе рейтинг и гонорары.Напомним, некоторые участники "голой" вечеринки, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе "Мутабор", попытались загладить свою вину. Так, после резкой критики со стороны общества и участников СВО певец Дима Билан принес свои извинения и в январе приехал в ДНР.Во время поездки в Донбасс певец посетил Республиканский травматологический центр в Донецке и передал необходимое оборудование детскому центру в Горловке. Также Билан перечислил местному приюту для бездомных животных 3 млн рублей и даже забрал домой котенка.

https://ukraina.ru/20240107/1052571932.html

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новости, певица, вечеринка, донбасс, днр, российские артисты, сво, культура, россия, российские звезды, эстрада