https://ukraina.ru/20240205/1053103538.html

"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя

"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя - 05.02.2024 Украина.ру

"Закладываем идеологию будущего": Хуснуллин о плане развития Мариуполя

Генеральный план развития Мариуполя в Донецкой Народной Республике официально утвержден, заявил 5 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью Марине Ким для канала "Соловьев Live"

2024-02-05T17:27

2024-02-05T17:27

2024-02-05T17:27

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По его словам, мастер-план Мариуполя утвердили полностью. Началась разработка мастер-плана Геническа в Херсонской области.Хуснуллин пояснил, что, по сути, речь идет об идеологии будущего развития. "Какой будет Мариуполь через шесть лет, через 12, через 20 лет он каким будет? Геническ какой будет? Что будет с Донецком, что будет с Северодонецкой агломерацией? То есть мы шаг за шагом идем", - пояснил он.Он отметил, что мастер-план по развитию Мариуполя утвержден на 20 лет.Хуснуллин также подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем России. Кольцо вокруг Азовского моря составляет почти 1400 километров, отметил он. "Мы хотим сделать четырехполосную скоростную трассу с подъездами к морю, как Тавриду делали в Крыму, там с Тавриды съезды, так же мы кольцо сейчас замыкаем вокруг Азовского моря", добавил вице-премьер.В декабре 2023 года Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Мариуполя выполняется и что уже в 90 процентов домов подается тепло.

https://ukraina.ru/20240205/1053102691.html

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новости, россия, новые регионы, днр, донецкая народная республика, мариуполь, геническ, марат хуснуллин